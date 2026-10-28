Południowokoreański boysband BTS to od kilku lat jeden z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych zespołów na świecie. Spopularyzował muzykę K-pop na skalę globalną, ma na koncie wyprzedane trasy koncertowe, rekordy sprzedażowe oraz nagrody American Music Awards, MTV VMA czy Billboard Music Awards. W związku z obowiązkową służbą wojskową w Korei Południowej członkowie grupy jakiś czas temu przeszli na przymusową przerwę, lecz w 2025 r. powrócili do muzycznej i koncertowej działalności. Obecnie są w trakcie tournee "Arirang Tour", promującego ich szósty w dorobku album. Trasa rozpoczęła się w kwietniu tego roku, odwiedziła już Azję, Europę i Amerykę Północną, a niedawno zawitała też do Ameryki Południowej.

Już pierwsze wydarzenie, zorganizowane w ramach południowoamerykańskiej części trasy, wywołało ogromne poruszenie wśród fanów BTS. Wszystko przez głosy niezadowolenia, które pojawiły się w sieci po koncercie. Zespół wystąpił w Bogocie w Kolumbii z nieco inną oprawą sceniczną niż dotychczas. 12 widowiskowych ekranów LED zastąpiono jedynie czterema, co pogorszyło widoczność osób zasiadających na trybunach.

Po koncertach BTS w Ameryce Południowej do instytucji spływają skargi

Część publiczności skarżyła się na gorsze doświadczenia koncertowe i publikowała w sieci nagrania, porównując obecne występy z poprzednimi odsłonami "Arirang Tour". Sprawa nabrała jeszcze większego rozgłosu tuż przed trzema wyprzedanymi widowiskami BTS w São Paulo. Boysband ma wystąpić w brazylijskim mieście 28, 30 i 31 października, na stadionie MorumBIS, a niepokoje posiadaczy biletów nie umknęły uwadze Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Konsumentów (Senacon). Instytucja zwróciła się do Live Nation oraz Ticketmaster z prośbą o wyjaśnienia dotyczące ustawienia i liczby ekranów, będących szczegółami niezwykle istotnymi dla uczestników.

Prośba wystosowana została ze względu na spływające do stanowej agencji ochrony konsumentów skargi. Miała ona otrzymać aż 518 pism związanych z odbywającymi się koncertami. Wśród nich aż 460 zażaleń dotyczyło bezpośrednio infrastruktury i organizacji przestrzeni stadionów.

Organizatorzy koncertów BTS tłumaczą się z ograniczonej oprawy scenicznej. Nie zamierzają niczego zmieniać?

Magazyn "Billboard Brasil" opublikował sprostowanie Live Nation, w którym organizator koncertów tłumaczył nowe rozwiązania "trudnościami logistycznymi i napiętym harmonogramem". Ograniczona liczba ekranów podczas występów BTS - zdaniem firmy - nie utrudnia jednak uczestnictwa w koncercie. Przedstawiciele podkreślają, że cztery telebimy mają być wystarczające, aby móc oglądać występ z każdej strony. Dodają również, że udostępniony podczas sprzedaży biletów plan obiektu odpowiada obecnie wybudowanej strukturze.

Jeden ze wzbudzających kontrowersje koncertów BTS będzie transmitowany w kinach! Polacy też będą mogli go zobaczyć

Warto dodać, że sprawa wzbudza ogromne emocje nie tylko wśród brazylijskich fanów BTS, gdyż jeden z nadchodzących koncertów ma być transmitowany w kinach na całym świecie. Mowa o występie zaplanowanym na 30 października, który wyemitowany zostanie pod hasłem "BTS World Tour 'Arirang' Live Viewing". Show będzie dostępne także dla polskich widzów - pokazy zaplanowano na 31 października w kinach sieci Helios oraz Multikino.