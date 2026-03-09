Za nami finał polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Decyzją telewidzów oraz internautów, w 70. edycji konkursu w Wiedniu, Polskę reprezentować będzie Alicja Szemplińska. Zaśpiewa piosenkę "Pray", dzięki której w krajowych eliminacjach zdobyła ponad 32 proc. oddanych głosów. Kolejne miejsca zajęli Ola Antoniak (ponad 18 proc.), Basia Giewont (ponad 14 proc.) i Piotr Pręgowski (ponad 11 proc.).

Przypomnijmy, że 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12 i 14 maja (dwa półfinały) oraz 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z piosenką "Wasted Love" (436 punkty) w ubiegłorocznym konkursie w Bazylei (Szwajcaria).

W tym roku muzyczna rywalizacja wywołuje sporo kontrowersji - głównie ze względu na decyzję Europejskiej Unii Nadawców o dopuszczeniu do udziału Izraela. Spora część państw postawiła na bojkot i zrezygnowała z wysłania swojego reprezentanta. Wśród protestujących znalazły się: Hiszpania (członek tzw. Wielkiej Piątki mający zapewniony od razu udział w finale), Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Viki Gabor i Michał Wiśniewski zostali gośćmi specjalnymi polskich preselekcji do Eurowizji 2026

Wśród miłośników Eurowizji z Polski emocje wciąż nie opadły. W sobotnie popołudnie, na antenie TVP, oprócz wyboru kandydatów na miano naszego reprezentanta, miały miejsce także występy specjalne. Na scenie pojawili się Viki Gabor oraz Michał Wiśniewski - artyści od lat nazywani ikonami konkursu. Pierwsza z wymienionych zapisała się w historii jako zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, przynosząc wówczas zwycięstwo Polsce drugi rok z rzędu (wcześniej triumfowała Roxie Węgiel i jej hit "Anyone I Want To Be"). Podbiła serca publiczności piosenką "Superhero".

Z kolei Wiśniewski, jako lider zespołu Ich Troje, kojarzony jest z konkursem ze względu na swoje dwa występy w roli reprezentanta. Razem z grupą startował w muzycznej rywalizacji w 2003 i 2006 r. Podczas pierwszej z prób zajął w finale siódme miejsce, co do dziś uznawane jest za jeden z największych sukcesów Polski w historii ESC. Drugi z występów nie powtórzył sukcesu poprzedniego - Ich Troje nie wyszli wówczas nawet z etapu półfinałów.

Po występie Viki Gabor rozpętała się burza. "Jakby ktoś ją do tego zmusił"

Tuż po koncercie finałowym polskich preselekcji w sieci rozpętała się burza. Wielu widzów zwróciło uwagę na gościnny występ Viki Gabor, która jeszcze kilka lat temu zachwycała zarówno swoim talentem wokalnym, jak i młodzieńczą energią, dzięki którym zdołała wygrać Eurowizję Junior. Teraz występ 18-latki z "Superhero" nie przypadł do gustu publiczności. Internauci (nie po raz pierwszy) zarzucili gwieździe "zblazowanie" i "udziwnianie" występu na siłę. Jej popis wokalny spotkał się z ogromną krytyką, czego dowody widzimy w komentarzach na Facebooku i Instagramie

"Niestety, nic nie rozwija się muzycznie albo ja tego nie widzę. Utknęła i coraz gorzej śpiewa nawet swoje stare hity", "Dlaczego zapraszacie Viki? Dziewczyna śpiewa na scenie, jakby ktoś ją do tego zmusił. Za każdym razem, jak ona śpiewa, to nie widać na jej twarzy radości", "Viki śpiewała przez ściśnięte zęby, jakby była tam za karę czy z przymusu...", "Zmieniłem kanał", "Gabor tragedia" - czytamy w mediach społecznościowych TVP.

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026. „To jest odważny ruch” INTERIA.PL INTERIA.PL