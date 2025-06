Świętowanie półrocznego okresu prezydencji Polski w Unii Europejskiej zostało zorganizowane w Poznaniu, a wszystko pokazała Telewizja Polska. To, co działo się na scenie, spotkało się z pochwałami, jak i krytycznymi głosami widzów show. Koncert poprowadzili Robert Stockinger i dziennikarka Gabi Drzewiecka .

Justyna Steczkowska wystąpiła z utworem "Wracam do domu" i wzruszyła zebraną publiczność. Artystka miała na sobie czarną, skórzaną kreację, a całość dopełniła długimi kozakami. Na plecach wokalistki widniał napis "Wracam do domu", co nie umknęło internautom. "Cudowna piosenka w wykonaniu cudownej piosenkarki ", "Justysiu pięknie", "Totalnie mnie zahipnotyzowała", "Piękne wykonanie" - komentowali.