Ewelina Lisowska to popularna polska piosenkarka, która zadebiutowała na scenie w 2007 r., dołączając do post hardcore'owego zespołu Nurth. Na solową ścieżkę kariery próbowała wejść dwukrotnie, zgłaszając się na przesłuchania do "Mam talent", jednak bez efektu. W 2012 r. nastąpił przełom - docenili ją jurorzy oraz widzowie "X-Factor", dzięki czemu zaszła aż do półfinału drugiej edycji talent show. Niedługo później podpisała kontrakt z wytwórnią i już na początku drogi solowej wylansowała przeboje "Nieodporny rozum" czy "W stronę słońca". Obecnie ma na swoim koncie cztery albumy długogrające (ostatni wydany w 2018 r.) i skupia się raczej na wydawaniu pojedynczych singli oraz działalności w internecie - na TikToku śledzi ją ponad 520 tys. osób.

Ewelina Lisowska zdradziła tajniki swojej diety. Tak udaje jej się utrzymać doskonałą formę

Ewelina Lisowska od ponad dekady zachwyca fanów nie tylko swoimi energetycznymi przebojami, lecz także wyglądem. W najnowszej rozmowie z Newserią zdradziła, jak udaje jej się utrzymać doskonałą formę i wysportowaną sylwetkę. Okazuje się, że sekretem gwiazdy są świadome wybory i nawyki, które praktykuje regularnie od lat. To dzięki nim ma siłę, aby dawać z siebie 100 procent na każdym z koncertów.

"Zdrowy styl życia jest dla mnie bardzo ważny od wielu lat i staram się utrzymywać moje ciało w dobrej kondycji, bo to też pomaga mi przy występach na scenie" - zaczęła gwiazda w rozmowie z Newserią.

Wokalistka, która skończyła w tym roku 35 lat, wyznała, że przykłada ogromną wagę do swojej diety. Jednocześnie zaznaczyła, że w utrzymaniu doskonałej formy pomaga jej wypracowana higiena snu oraz regularne badania lekarskie.

"Staram się mieć zbilansowane posiłki, nie nadużywam cukru, rozsądnie podchodzę do żywienia i suplementowania. Mam też zasadę, że nigdy nie piję kawy i herbaty do posiłku, ewentualnie godzinę przed, żeby minerały z posiłku lepiej się wchłonęły. Takie są moje przyzwyczajenia i rytuały" - opowiedziała Lisowska.

Ewelina Lisowska od lat regularnie ćwiczy. Jej drugą pasją, zaraz po muzyce, jest kickboxing

Autorka przeboju "Na obcy ląd" nie ukrywa, że oprócz odpowiednich nawyków żywieniowych i ograniczenia niektórych produktów, istotne są dla niej ćwiczenia. Nie stroni od aktywności fizycznej, a jej ulubionym sportem jest kickboxing, który nie tylko pozwala utrzymać nienaganną formę, ale także pozbyć się negatywnych emocji i wyładować. Artystka zachęca wszystkich do tego, aby nie podążali za modnymi w danym momencie treningami, polecanymi przez sportowych influencerów, a raczej wybierali takie aktywności, które naprawdę sprawiają im przyjemność.

"Jestem pasjonatką kickboxingu i to jest moja druga pasja, ale w swoim życiu uprawiałam wiele sportów. (...) Staram się być na co dzień aktywna i przygotowywać swoje ciało do pracy, którą wykonuję, żeby czuć się dobrze" - powiedziała piosenkarka.

"Wyznaję taką zasadę, że każdy najmniejszy krok przybliża nas do celu, jeśli bardzo czegoś chcemy, to zacznijmy choćby od 10 minut dziennie i zwiększajmy to z każdym dniem. Ja mam coś takiego w sobie, że jeśli na czymkolwiek mi zależy, to idę i to robię. I wszystkim serdecznie życzę tej motywacji, żeby po prostu iść i działać, nie zastanawiać się, nie czekać, bo nie ma na co, trzeba zacząć robić to, o czym się marzy, czego się od życia chce" - podsumowała Ewelina Lisowska w rozmowie z Newserią.