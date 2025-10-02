Ewelina Lisowska to wokalistka, która zasłynęła na polskiej scenie dzięki programom typu talent show. Choć zaczynała jako wokalistka post hardcore'owego zespołu Nurt, Polacy usłyszeli o niej dopiero, gdy pojawiła się na ekranach telewizorów. W latach 2008 i 2011 artystka próbowała dostać się do "Mam talent", lecz bezskutecznie. Dopiero w 2012 r. stała się fenomenem "X-Factora" - w show TVN-u dotarła aż do półfinału.

Niedługo po udziale w talent show młoda artystka wydała singiel "Niepozorny rozum", który stał się wielkim radiowym hitem. Prawdziwy przełom w karierze Eweliny Lisowskiej nastąpił jednak dopiero pod koniec 2012 r., gdy oddała w ręce fanów utwór "W stronę słońca" - w ciągu zaledwie tygodnia klip do piosenki obejrzano ponad dwa miliony razy.

Od tamtej pory piosenkarka pojawiała się na licznych festiwalach czy imprezach branżowych, grała solowe koncerty i zdobywała uznanie wśród tysięcy fanów. W 2023 r. podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland, a jej ostatni singiel, zatytułowany "Niebezpieczni", ukazał się rok temu.

Ewelina Lisowska od lat jest w związku z Włochem. Para ceni sobie prywatność

Prywatnie Ewelina Lisowska od lat związana jest z Włochem - Andim Mancinem. Para żyje z dala od zgiełku miasta i często podróżuje między ojczyzną artystki a domem jej ukochanego. Zakochani cenią sobie prywatność i rzadko publikują wspólne zdjęcia czy opowiadają o swojej relacji. Niedawno Lisowska udzieliła jednak wywiadu Plejadzie, w którym opowiedziała nieco o ich codzienności.

"Zawsze byłam taką osobą, która niekoniecznie dzieliła się wieloma informacjami z życia, więc mi to bardzo pasuje. Nie mieszkam w Warszawie, prowadzę styl życia dość podmiejski. Bardzo mi to odpowiada i cieszę się, że mogę być poniekąd anonimowa" - podkreśliła piosenkarka.

Piosenkarka żyje na walizkach. Ciągle podróżuje między Polską a Włochami

Wokalistka wraz z ukochanym nieustannie żyją pomiędzy dwoma domami. Choć Ewelina Lisowska na co dzień mieszka w Polsce, w każdej wolnej chwili wyjeżdża do Włoch do Andiego. W ostatnim wywiadzie przyznała, że nie mogłaby na stałe przeprowadzić się do ojczyzny partnera. Jej zdaniem Włosi mają zupełnie inne podejście do życia - czas płynie tam dla niej za wolno.

"Powiedziałabym, że we Włoszech wszystko się dzieje w takim slow motion, czego ja bardzo nie lubię, bo jestem energiczną osobą, która musi zrobić coś tu i teraz. Tam na wszystko trzeba czekać. To mi się nie podoba. Zdecydowanie sjesta nie jest w moim stylu. Chyba nie odnalazłabym się tak na dłuższą metę we Włoszech" - stwierdziła Lisowska.

Za co Ewelina Lisowska ceni sobie Polskę?

Artystka podkreśliła, że choć jej ukochany pochodzi z Włoch, to do Polski jest prawdziwie przywiązana i nie planuje wyjeżdżać na stałe. Wyznała, co ceni najbardziej w naszym kraju. Okazuje się, że trzyma ją tutaj ogromna możliwość rozwoju oraz pracowitość ludzi.

"Bardzo lubię Polskę i cenię sobie, jak się tutaj żyje, jacy są tutaj ludzie, że są tacy pracowici, że rzeczywiście jest tutaj sporo możliwości. We Włoszech tego nie ma. Może nam się wydaje, że gdzieś za granicą jest lepiej, ale ja uważam, że w Polsce jest naprawdę bardzo dobrze i lubię tu mieszkać" - podsumowała wokalistka w rozmowie z Plejadą.

