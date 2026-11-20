O swoim udziale w polsko-gwatemalskim filmie Ewelina Flinta opowiedziała Interii w sierpniu podczas występu na Pol'and'Rock Festivalu. Ujawniła wówczas, że napisała dwie nowe piosenki do tej produkcji (za pozostałą muzykę odpowiada Dominique Hunziker).

- Staramy się zrobić te numery w klimacie Polski lat 80., więcej ci nie powiem - mówiła wówczas Interii.

- Bardzo cenię artystów, którzy byli niepokorni w tamtym czasie, czyli wszystkich ludzi grających m.in. muzykę rockową - Maanam i Kora, Perfect, Lombard, Lady Pank. Przecież w tych tekstach było tyle treści jeszcze zawoalowanej, że czasami dziwię się, że cenzura pozwoliła im puścić te piosenki. Z tych artystów Kora jest mi najbliższa. Sama pisała te historie, sama wiele przeżyła, komuna dała jej po prostu do pieca ostro pod wieloma względami, miała ciężkie życie i dzieciństwo. Ale też przede wszystkim była genialną artystką, wyrazistą, odważną i nigdy się nie dała złamać. No i to po prostu są takie postacie, które będziemy pamiętać przez wieki. Kora będzie zawsze, Kora jest wieczna - dodała Ewelina Flinta, która szerokiej publiczności dała się poznać w pierwszej edycji "Idola" w Polsacie, w którym zajęła drugie miejsce (2002).

Ewelina Flinta jak dziecko na karuzeli

Teraz poznaliśmy szczegóły tej nietypowej współpracy. 4 grudnia premierę będzie miał pierwszy w historii gwatemalsko-polski film "Tierra Viva" w reżyserii Blaise'a Grissona. Do sieci trafił już teledysk do promującej piosenki "Oddycham", którą Ewelina Flinta otwiera kolejny rozdział w swojej karierze.

Kompozycja została pomyślana jako wielki przebój głównej postaci filmu. Z racji tego, że początki jej kariery przypadały na skomplikowane lata 80., utwór zakorzeniono w brzmieniach tamtego okresu. Całość opiera się na syntezatorowych brzmieniach, mocnej linii basu, charakterystycznych partiach gitarowych oraz krótko uciętych nutach w linii wokalnej, co ma oddawać młodzieńczą energię i ducha rockowego buntu tamtych lat.

"Kiedy pisaliśmy ten utwór, z Radkiem Zagajewskim wiedzieliśmy, że aranżacja nie będzie dla nas problematyczna. Znamy dobrze muzykę z tamtych czasów, byliśmy wtedy dziećmi. Trudniejsze było wrócenie do emocji, z jakimi mierzą się osiemnastolatkowie, a dodatkowo żyjący w czasach komuny" - opowiada Ewelina Flinta.

Piosence towarzyszy teledysk, który łączy ujęcia z filmu, z kadrami zarejestrowanymi na dachu bloku na poznańskim Piątkowie. Poznań odegrał w powstawaniu projektu istotną rolę - z miastem tym powiązani są m.in. producentka filmu Małgorzata Kuzdra oraz sam reżyser. Montażem klipu zajął się Wojtek Olszanka.

Przesłanie utworu sprowadza się do absolutnie podstawowego rytmu życia - oddychania, które w chwilach opresji i ograniczeń staje się ratunkiem. W samym filmie "Tierra Viva" piosenka ta powraca jako emocjonalny punkt odniesienia dla głównej bohaterki. Podczas pracy nad muzyką (Flinta skomponowała również kołysankę zasilającą oficjalny soundtrack), artystka otrzymała nieoczekiwaną propozycję wcielenia się w postaci filmu.

"Jestem w takim momencie życia, w którym dominuje ciekawość i otwartość na odkrywanie 'nowych lądów', dlatego nie zastanawiałam się długo. Nigdy nie napisałam piosenek do filmu i nigdy też nie miałam większej roli w filmie - świetnie. Zrobię to. Na pytanie reżysera, czy zagram, zgodziłam się z radosnym uśmiechem, jak dziecko zapytane, czy chce iść na karuzelę. Takich okazji i możliwości rozwoju się nie przegapia!" - podkreśla Ewelina Flinta.

W filmie "Tierra Viva" główne role zagrali jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek lat 90. Katarzyna Butowtt (występowała w filmach "Psy", "Obywatel świata" i "Uprowadzenie Agaty") oraz pochodzący z Gwatemali wokalista i aktor Juan Diego Paiz.