Ewa Farna zmieniła się nie do poznania. Unika w diecie dwóch rzeczy

Ewa Farna spędziła na scenie już dwie dekady, a jej wygląd niemal od początku był oceniany równie chętnie jak kolejne piosenki. Sama przez pewien czas także podchodziła do odżywiania zbyt restrykcyjnie. Zamiast budować rozsądny jadłospis, rezygnowała z kolejnych produktów.

"Bałam się jedzenia, po prostu ciągle coś odstawiałam" - przyznała w rozmowie z czeskim portalem Blesk.

Z czasem doszła do wniosku, że krótkie i wymagające diety nie rozwiązują problemu. Co więcej, wokalistka wielokrotnie otrzymywała propozycje reklamowania preparatów oraz kuracji obiecujących szybkie efekty. Nie przyjęła żadnej z nich, ponieważ nie chciała przekonywać fanów do metod, których skuteczności nie mogła potwierdzić.

Farna nie próbuje również wcielać się w rolę specjalistki. Gdy mówi o zdrowiu, odsyła do lekarzy i dietetyków, a nie do celebrytów publikujących porady w mediach społecznościowych.

Co Ewa Farna zmieniła w swojej diecie?

W jej przypadku nie było jednej decyzji, po której waga nagle zaczęła spadać. Artystka stopniowo uporządkowała sposób odżywiania, postawiła na mniej przetworzone produkty i ograniczyła cukier. Prawie zrezygnowała też z alkoholu.

Wpływ na ten ostatni nawyk miało macierzyństwo. Podczas ciąży i późniejszego karmienia piersią nie piła wcale, a po dłuższej przerwie zauważyła, że alkohol nie jest jej szczególnie potrzebny.

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"Lubię dobre wino, ale bardzo rzadko piję. Miałam taki okres, że albo byłam w ciąży, albo karmiłam piersią i nie piłam wcale. Jakoś mi tego nie brakowało" - opowiadała w "Dzień Dobry TVN".

Wokalistka wcześniej wspominała także o diecie opartej w dużej mierze na warzywach oraz ograniczeniu mięsa. Nie rezygnuje przy tym z ruchu, ale wybiera przede wszystkim aktywności, które lubi, między innymi jazdę na rowerze i długie spacery.

Ewa Farna (2019 r.) Piotr Molecki East News

Fani komentują sylwetkę Ewy Farnej

Zmiana nie umknęła obserwatorom artystki. Pod jej zdjęciami pojawiały się wpisy o "10 kilogramach mniej", smuklejszej sylwetce i wyglądzie modelki. Podawana liczba pochodziła jednak z komentarzy internautów, a nie od samej Farnej.

Dla wokalistki ważniejszym miernikiem pozostaje zdrowie i samopoczucie. Jeżeli komuś poleca aktywność, to nie jako narzędzie do szybkiego odchudzania, lecz element dbania o organizm.

"Ćwicz, cokolwiek lubisz, nie tylko po to, by schudnąć, ale także po to, by być zdrowym" - mówiła, dodając, że wszelkie porady warto najpierw zweryfikować u fachowców.



