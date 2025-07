Ewa Farna zdradziła swoje prawdziwe nazwisko. "Nie chcę, żeby ktokolwiek o tym wiedział"

Ewa Farna od lat obecna jest na muzycznej scenie zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Jej nazwisko jest doskonale rozpoznawalne i kojarzy się z wieloma przebojami. Mało kto jednak wiedział, że w codziennym życiu artystka posługuje się zupełnie innym nazwiskiem niż to, które widnieje na plakatach i płytach.

Decyzję o zmianie nazwiska artystka podjęła po ślubie z muzykiem Martinem Chobotem w 2017 roku. Uroczystość odbyła się w Bystrzycy na Zaolziu i była utrzymywana w tajemnicy przed mediami. Dopiero po fakcie Farna poinformowała o wszystkim swoich fanów. "To jest moje największe spełnione marzenie, że mogłam ten dzień spędzić tak, jak to sobie wymarzyłam, czyli z najbliższymi ludźmi, bez paparazzi. Bałam się tego bardzo, dlatego było to bardzo przemyślane. I udało się, dlatego jestem przeszczęśliwa" - mówiła w programie "Dzień Dobry TVN".