Ewa Farna ogłasza jedyny taki koncert! Polsko-czeska artystka 28 kwietnia 2027 r. wystąpi na warszawskim Torwarze w jubileuszowym koncercie z okazji 20-lecia na scenie. Koncert pod hasłem "TOREWAR" stanie się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku. Bilety trafią do sprzedaży już 16 lipca, o godz. 12:00.

"Są koncerty, które zapisują się w historii i takie, na które czeka się latami. TOREWAR to właśnie jeden z nich" - piszą organizatorzy wydarzenia, firma Visual Productions.

Ewa Farna wyprzedała trzy stadiony w Czechach i szykuje się na Torwar! Co już wiemy?

Ewa Farna podjęła się występu na prestiżowej hali COS Torwar w stolicy Polski niedługo po tym, jak wyprzedała trzy stadiony w Czechach, gromadząc na koncertach ponad 80 tys. fanów. Ogłoszone wydarzenie będzie wyjątkowe nie tylko z uwagi na jego wielkość, lecz także sentymentalny charakter. Piosenkarka świętować będzie z polską publicznością 20-lecie swojej działalności scenicznej!

"Czeka was koncert pełen wzruszeń, wspomnień i muzycznych niespodzianek. Dołącz do tego wyjątkowego święta i bądź częścią historycznego momentu!" - zapraszają organizatorzy.

Ewa Farna podsumuje swoją 20-letnią muzyczną drogę koncertem na Torwarze. Usłyszymy kultowe "Cicho" i "Ewakuacja"

W kwietniu przyszłego roku na scenie Torwaru Ewa Farna podsumuje swoją 20-letnią ścieżkę muzyczną. Artystka przeszła w karierze wielką przemianę - od zbuntowanej nastolatki z rockowym repertuarem po bardziej dojrzałą i subtelną kobietę, która łączy bycie gwiazdą z rolą mamy. Usłyszymy więc starsze, żywiołowe kawałki, takie jak "Cicho" czy "Ewakuacja", radiowe przeboje "Znak" oraz "Na Ostrzu", a także utwory z płyty "UMAMI", w tym poruszające "Ciało", aż po najnowsze muzyczne kompozycje.

Koncerty Ewy słyną z niepowtarzalnej energii, której z pewnością nie zabraknie także na Torwarze. Ognisty temperament piosenkarki sprawi, że publiczność poderwie się do tańca, a jubileuszowy występ przejdzie do historii jako huczne święto. Organizatorzy wskazują także na spektakularną oprawę i wyjątkową scenografię, których nie zabraknie w kwietniu w Warszawie.