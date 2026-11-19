Ewa Farna wystąpiła w Pradze. Organizatorzy trzymali wszystko w tajemnicy

We wtorkowe popołudnie tysiące Czechów zgromadziły się na praskiej ulicy Národní. Mimo deszczowej pogody publiczność czekała na tradycyjne wykonanie utworu "Modlitba pro Martu", jednej z najbardziej rozpoznawalnych pieśni w historii czeskiej muzyki.

Organizatorzy do ostatniej chwili nie zdradzali, kto tym razem zaśpiewa legendarną kompozycję. Punktualnie o godzinie 17:11 na balkonie Pałacu Metro pojawiła się Ewa Farna.

Wokalistka wykonała piosenkę, którą przed laty rozsławiła Marta Kubišová. Jej interpretacja spotkała się z entuzjastyczną reakcją zgromadzonych. Po ostatnich dźwiękach rozległy się gromkie brawa.

W mediach społecznościowych również nie brakowało zachwytów.

"Twój głos jest piękny, prawie się popłakałam", "Nie mogę przestać tego słuchać", "Nie mam słów, Ewa. To było po prostu idealne" - pisali internauci.

Marta Kubišová oceniła Ewę Farną. Padły wyjątkowe słowa

Największe znaczenie mogła mieć jednak reakcja samej Marty Kubišovej. Legendarna czeska piosenkarka, której wykonanie "Modlitba pro Martu" na stałe zapisało się w historii muzyki, również śledziła występ Farnej.

W rozmowie z czeskimi mediami nie szczędziła młodszej koleżance pochwał.

"Jest wspaniała" - przyznała Kubišová.

Zapytana, czy podobała jej się interpretacja utworu, odpowiedziała równie jednoznacznie, że bardzo przypadła jej do gustu.

Co ciekawe, sama Farna po zejściu ze sceny nie ukrywała ogromnych emocji. W rozmowie z czeskim radiem przyznała, że mimo doświadczenia koncertowego wciąż czuła silne zdenerwowanie.

Wyjaśniła, że śpiewanie własnych przebojów jest dla niej czymś zupełnie innym niż wykonywanie utworu, który ma tak wielkie znaczenie dla publiczności. Tym razem towarzyszyło jej wyjątkowe poczucie odpowiedzialności.

To szczególnie interesujące w kontekście ostatnich sukcesów wokalistki. Farna wyprzedała już trzy koncerty na praskim Stadionie Eden, udowadniając, że należy do największych gwiazd czeskiej sceny. A jednak właśnie kilkuminutowy występ z balkonu okazał się dla niej jednym z najbardziej przejmujących doświadczeń.



