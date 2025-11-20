Ewa Farna podzieliła się wyjątkowym momentem z fanami. Polały się łzy

Choć Ewa Farna jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Czechach i Polsce, reakcja na praską serię koncertów okazała się wyjątkowa. W udostępnionym filmie artystka szczerze pokazuje swoje wzruszenie po informacji, że bilety na dwa pierwsze koncerty zniknęły w ekspresowym tempie.

"Poziom emocji maksimum. 2x wyprzedany Stadion Eden. Uświadomiłam sobie to chyba dopiero podczas kręcenia tego wideo, dopiero teraz do mnie dotarło" - napisała.

Dodała również, że ogromna frekwencja to dla niej nie tylko statystyka, lecz dowód prawdziwego zaufania:

"To nie są tylko puste słowa, lecz dowód na to, że tak wiele ludzi naprawdę tam przyjdzie i daje mi pewność, że mogę im przygotować wyjątkowy koncert. Doceniam wasze zaufanie i robimy wszystko, żebyście bawili się najlepiej".

Trzy koncerty na największym stadionie w Pradze

Ostatecznie Farna wystąpi na Fortuna Arenie trzykrotnie, 13, 14 i 16 czerwca 2026 roku. Łącznie koncerty zobaczy ponad sto tysięcy osób. Dla polsko-czeskiej sceny to moment bez precedensu, zwłaszcza że stadion, na co dzień kojarzony głównie z piłką nożną, rzadko staje się areną muzycznych wydarzeń tej skali.

Wszystkie trzy występy będą częścią obchodów dwudziestolecia działalności artystki. W planie jest przekrojowe widowisko, które połączy najbardziej znane utwory Farnej z mniej oczywistymi kompozycjami, a także bogatą oprawą wizualną.

Występ z Dua Lipą i pasmo sukcesów

Warto przypomnieć, że Farna już wcześniej miała wyjątkowy rok. Podczas koncertu Duy Lipy w Pradze została zaproszona do wspólnego wykonania utworu, co odbiło się szerokim echem w mediach. Ten moment nie tylko przyciągnął uwagę światowych fanów gwiazdy pop, lecz także wzmocnił pozycję Farnej na rodzimym rynku.

Równolegle wokalistka z powodzeniem zagrała polską trasę klubową, która została wyprzedana w całości. Wszystko to stworzyło naturalne tło dla ogłoszonych później stadionowych wydarzeń, które szybko przerodziły się w największy projekt jej kariery.

Jubileusz Ewy Farny i nowa energia

Zarówno skala praskich koncertów, jak i reakcja publiczności pokazują, że Farna znajduje się dziś w jednym z najmocniejszych momentów twórczej drogi. Jubileusz dwudziestolecia nie jest jedynie podsumowaniem dotychczasowego dorobku, lecz raczej zapowiedzią nowego etapu, w którym artystka łączy doświadczenie z odświeżoną energią i odwagą w podejmowaniu nowych wyzwań.

