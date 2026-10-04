Ewa Farna i Martin Chobot rozstali się. "Czasami związek przestaje funkcjonować"

Ewa Farna przekazała wiadomość w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie w języku polskim i czeskim. Wokalistka napisała, że ona i Martin Chobot od dłuższego czasu próbowali naprawić swoją relację, jednak ostatecznie zdecydowali się rozstać.

"Po prawie 20 latach przyjaźni i 13 latach wspólnego życia kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Pozostajemy kochającymi rodzicami i rodziną, która na zawsze będzie nas łączyć" - poinformowała.

Farna przyznała, że problemy w związku trwały od kilku lat. Oboje próbowali znaleźć sposób na dalsze wspólne życie, ale podjęte próby nie przyniosły oczekiwanego skutku.

"Czasami sprawy układają się inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy, i mimo wszelkich starań związek przestaje funkcjonować" - napisała.

Artystka nie chciała pozostawiać miejsca na domysły dotyczące ewentualnej zdrady lub konfliktu. Zapewniła, że za rozstaniem nie stoi żadna inna osoba, a ich decyzja nie ma sensacyjnego tła.

"Najchętniej nie poruszalibyśmy tej sprawy publicznie. Nasz związek zawsze traktowaliśmy jako sprawę prywatną i nic się w tej kwestii nie zmienia. Jednocześnie jednak uważamy, że lepiej jest powiedzieć kilka słów sami, niż pozostawić pole do spekulacji" - wyjaśniła.

Farna i Chobot mają dwoje dzieci, syna Artura oraz córkę Ellę. Wokalistka poprosiła o poszanowanie ich prywatności i zaznaczyła, że oboje nadal pozostają rodzicami oraz rodziną.

Ewa Farna i Martin Chobot poznali się w zespole

Martin Chobot przez lata był gitarzystą w koncertowym składzie Ewy Farnej. Początkowo łączyły ich wyłącznie praca i przyjaźń, a parą zostali w 2013 roku. Dwa lata później muzyk oświadczył się wokalistce.

Ślub odbył się we wrześniu 2017 roku bez udziału mediów. Farna poinformowała o ceremonii już po fakcie, podkreślając, że udało się zachować ją w tajemnicy dzięki dyskrecji rodziny i przyjaciół.

Chobot współpracował z żoną również przy tworzeniu piosenek. Kilka lat temu przestał występować w jej zespole, ale oboje tłumaczyli wówczas, że była to decyzja zawodowa. Jeszcze w czerwcu 2026 roku pojawił się na scenie podczas stadionowego koncertu Farnej w Pradze.

Kończąc oświadczenie, wokalistka nie ukrywała, że mimo rozstania dobrze wspomina lata spędzone z mężem.

"Napisaliśmy kilka ładnych piosenek, przeżyliśmy wielką miłość i mamy cudowne dzieci" - podsumowała.