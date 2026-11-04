7 listopada minie 10 lat od śmierci Leonarda Cohena. Przypomnijmy, że autor przeboju "Hallelujah" zmarł 17 dni po premierze ostatniej płyty "You Want It Darker". Miał 82 lata.

Współproducentem tego albumu był syn Leonarda, Adam Cohen. To właśnie on był również odpowiedzialny za ukończenie wydanego w 2019 r. pośmiertnego albumu "Thanks for the Dance" (ścieżki wokalne Leonarda pochodzą z sesji do "You Want It Darker").

Adam Cohen z synem w hołdzie dla Leonarda Cohena. Koncert w Polsce

2 listopada w Grand Théâtre de Québec rozpoczęła się trasa "Everybody Knows Leonard Cohen", podczas której Adam Cohen z zespołem oddaje hołd swojemu ojcu. Po raz pierwszy na scenie wspierać go będzie wnuk Leonarda - 19-letni Cassius Cohen.

Po koncertach w Kanadzie trasa będzie kontynuowana w Europie na początku 2027 r. 15 lutego usłyszymy "Everybody Knows" również w hali COS Torwar w Warszawie (koncert organizuje Alter Art).

Limitowana przedsprzedaż Alter Art rozpocznie się 5 listopada o godz. 10:00. Otwarta sprzedaż biletów rusza 6 listopada o godz. 10:00.

W programie znajdą się wykonania najbardziej kultowych utworów Cohena, którym towarzyszyć będzie starannie dobrana kolekcja archiwalnych fotografii i materiałów filmowych. Oprawę wizualną widowiska przygotowało montrealskie studio multimedialne Moment Factory, znane na całym świecie z tworzenia immersyjnych produkcji koncertowych dla takich artystów jak Billie Eilish, Olivia Rodrigo czy Madonna.

Leonard Cohen cieszył się wielką popularnością w Polsce

Twórczość Kanadyjczyka Polakom przybliżyły tłumaczenia Macieja Zembatego. "Muzyka Cohena trafiała w ogólny, melancholijny nastrój, jaki panował w Polsce. Nie potrafiliśmy ocenić jakiej wartości jest jego poezja" - wspominał w rozmowie z PAP dziennikarz Piotr Bratkowski.

Podczas trasy koncertowej po Polsce w 1985 roku, Leonard Cohen występował przy pełnych salach w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Spotkał się także z Lechem Wałęsą, ówczesnym przywódcą Solidarności. "Pochodzę z kraju, w którym nie panują takie napięcia, jak w Polsce. Szanuję waszą walkę. Może to was zaskoczy, ale szanuję obie strony tego konfliktu" - mówił podczas koncertu w warszawskiej Sali Kongresowej w 1985 roku. "By iść naprzód, Europa potrzebuje i prawej, i lewej nogi (...) Chciałbym powiedzieć liderom lewicy i prawicy: ja śpiewam dla wszystkich. Moja pieśń nie ma partii ani flagi" - podkreślał.

W późniejszych latach regularnie odwiedzał Polskę, gdzie oklaskiwały go pełne hale. Dodajmy, że dziadek Leonarda, Lyon Cohen, pierwszy prezes Canadian Jewish Congress, wyemigrował do Kanady z Suwałk.

"Chciałbym, żeby moje piosenki przetrwały tyle czasu, ile przeciętne volvo. Czyli około 30 lat" - wyznał w jednym z wywiadów Leonard Cohen, który powtarzał, że śpiewem zajął się, ponieważ zrozumiał, że nie uda mu się wyżyć z pisania.