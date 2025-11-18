"Enrique Iglesias, jeden z najpopularniejszych artystów na świecie, ogłasza jedyny koncert w Polsce i pierwszy w Europie w 2026 roku!" - czytamy.

Koncert odbędzie się 9 maja 2026 r. na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku. Bilety w cenie od 259 zł będą dostępne 18 listopada (godz. 12:15) w ramach Żappka Presale, 19 listopada (godz. 12:15) w ramach Artist Presale dla fanów artysty i 20 listopada (godz. 12:15) w otwartej sprzedaży.

Enrique Iglesias po latach wraca do Polski

50-letni wokalista z Hiszpanii ma na koncie 180 milionów sprzedanych płyt, miliard odtworzeń w serwisach streamingowych i takie wielkie przeboje, jak choćby "Hero", "Bailando", "Escape" czy "Tonight (Im Lovin' You)".

Enrique Iglesias zapowiedział, że jego pożegnaniem z wydawaniem płyt będą dwa albumy "Final". Pierwsza część pojawiła się w 2021 r., a druga w marcu 2024 r. Na "Final (Vol. 2)" u boku wokalisty pojawili się gościnnie m.in. Miranda Lambert, Maria Becerra, Yotuel, Belinda oraz El Alfa.

Syn legendarnego Julio Iglesiasa nie zamierza jednak rozstawać się ani ze sceną, ani z nagrywaniem kolejnych piosenek. W marcu 2025 r. gościnnie pojawił się w utworze "Tamo Bien" Pitbulla i IAmChino.

