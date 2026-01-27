Empire of The Sun powrócą do Polski! Ostatni raz zachwycili na BitterSweet Festivalu
Po rewelacyjnie przyjętym koncercie na pierwszej edycji BitterSweet Festivalu Empire of The Sun wracają do Polski! Australijska grupa zagra plenerowy koncert na Letniej Scenie Progresji w Warszawie już 6 czerwca 2026 r. Bilety będzie można kupić już od środę, 28 stycznia.
Empire of The Sun to australijski duet, który zachwycił polską publiczność swoim sierpniowym show na ubiegłorocznym BitterSweet Festivalu w Poznaniu. Przebojowa setlista, spektakularne wizualizacje i magiczny powrót do hitów sprzed 15 lat, takich jak "We Are The People" czy "Walking on a Dream", sprawiły, że słuchacze bawili się doskonale. Już niedługo będą mieli okazję powtórzyć to wyjątkowe doświadczenie.
Empire of The Sun wystąpią w Polsce! Ich ostatni koncert w Poznaniu zachwycił uczestników festiwalu
Empire of The Sun właśnie zapowiedzieli swój powrót do Polski! 6 czerwca 2026 r. wystąpią na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Koncert będzie częścią europejskiej trasy "Ask That God", obejmującej 20 dat.
Bilety na warszawskie wydarzenie będzie można kupić już 28 stycznia o godzinie 9:00 - wówczas rusza oficjalna przedsprzedaż. Wejściówki do regularnej sprzedaży trafią natomiast w piątek 30 stycznia, o godzinie 10:00.
Kim są Empire of The Sun?
Empire of The Sun to ikony alternatywnego elektro-popu, którze ponad 15 lat temu zawładnęły rynkiem muzycznym przebojami "Walking On A Dream", "We Are The People, "Alive" i "High and Low". Ich debiutancki album dotarł do czołówek list sprzedaży i pokrył się platyną w Australii oraz otrzymał złote certyfikaty m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Od tamtej pory ich piosenki nie znikają z list przebojów, a każdy kolejny krążek gromadzi coraz większe rzesze fanów.
Ich koncerty to nie tylko muzyka, lecz także perfekcyjnie dopracowane wizualnie show. W 2026 r. artyści kontynuować będą promocję swojej płyty "Ask That God" sprzed dwóch lat. "To okazja do zobaczenia Empire of the Sun w doskonałej koncertowej formie, z najambitniejszą w karierze produkcją koncertową" - czytamy w zapowiedzi wydarzeń.