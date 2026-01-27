Empire of The Sun to australijski duet, który zachwycił polską publiczność swoim sierpniowym show na ubiegłorocznym BitterSweet Festivalu w Poznaniu. Przebojowa setlista, spektakularne wizualizacje i magiczny powrót do hitów sprzed 15 lat, takich jak "We Are The People" czy "Walking on a Dream", sprawiły, że słuchacze bawili się doskonale. Już niedługo będą mieli okazję powtórzyć to wyjątkowe doświadczenie.

Empire of The Sun wystąpią w Polsce! Ich ostatni koncert w Poznaniu zachwycił uczestników festiwalu

Empire of The Sun właśnie zapowiedzieli swój powrót do Polski! 6 czerwca 2026 r. wystąpią na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Koncert będzie częścią europejskiej trasy "Ask That God", obejmującej 20 dat.

Bilety na warszawskie wydarzenie będzie można kupić już 28 stycznia o godzinie 9:00 - wówczas rusza oficjalna przedsprzedaż. Wejściówki do regularnej sprzedaży trafią natomiast w piątek 30 stycznia, o godzinie 10:00.

Kim są Empire of The Sun?

Empire of The Sun to ikony alternatywnego elektro-popu, którze ponad 15 lat temu zawładnęły rynkiem muzycznym przebojami "Walking On A Dream", "We Are The People, "Alive" i "High and Low". Ich debiutancki album dotarł do czołówek list sprzedaży i pokrył się platyną w Australii oraz otrzymał złote certyfikaty m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Od tamtej pory ich piosenki nie znikają z list przebojów, a każdy kolejny krążek gromadzi coraz większe rzesze fanów.

Ich koncerty to nie tylko muzyka, lecz także perfekcyjnie dopracowane wizualnie show. W 2026 r. artyści kontynuować będą promocję swojej płyty "Ask That God" sprzed dwóch lat. "To okazja do zobaczenia Empire of the Sun w doskonałej koncertowej formie, z najambitniejszą w karierze produkcją koncertową" - czytamy w zapowiedzi wydarzeń.

