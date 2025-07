Emocjonalny występ Jennifer Lopez. Internauci nie zostawili po niej suchej nitki

W środowy wieczór, 2 lipca, gwiazda zorganizowała kameralne spotkanie w Los Angeles, podczas którego zaprezentowała sześć utworów, w tym premierową balladę "Wreckage of You". Jak ujawniła, inspiracją do napisania piosenki były wydarzenia z ostatnich miesięcy, a sama kompozycja powstała zaledwie dwa tygodnie wcześniej.

- "Powiedziała, że leżała w łóżku po długim dniu prób do trasy koncertowej, kiedy wpadła na pomysł tej piosenki" - relacjonował jeden z fanów, Edgardo Luis Rivera, w rozmowie z Us Weekly.

- "To prawie mnie zniszczyło. Myślałam wtedy: 'To nie tak miało wyglądać'. Ale potem zrozumiałam: 'To dokładnie tam, gdzie musiałam się znaleźć, żeby dojść do miejsca, w którym powinnam być'" - wspominała. - "Bóg musiał naprawdę mocno uderzyć mnie młotem. Zrzucił na mnie cały dom. Ale dziękuję. Już zrozumiałam. Nie musisz robić tego ponownie".