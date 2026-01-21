W 1994 roku w brytyjskiej prasie pojawiło się ogłoszenie: "Jesteś bystra, ekstrawertyczna, ambitna, potrafisz śpiewać i tańczyć?". Stała za nim firma, która zajmowała się menedżmentem muzycznym. Pomysł był prosty: stworzyć zespół, który połączy dziewczyny z różnych światów, a przy okazji podbije listy przebojów. Grupa miała być też odpowiedzią na ogromnie popularne wówczas boysbandy w stylu Take That czy Boyzone.

Na anons odpowiedziało ok. 400 dziewczyn, które zostały podzielone na 10-osobowe grupy tańczące do przeboju "Stay" grupy Eternal. Część trafiła też na wokalne przesłuchania. Do drugiego etapu zakwalifikowały się m.in. Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Coloma i Michelle Stephenson. Z powodu choroby zabrakło Melanie Chisholm, która jednak szybko zastąpiła Melanie Colomę. Producentów przekonała ostatecznie także Geri Halliwell. Ta piątka stworzyła zespół, który pierwotnie otrzymał nazwę Touch.

"Jesteś bystra, ekstrawertyczna, ambitna?". Tak powstała grupa Spice Girls

Przez kilka miesięcy wokalistki szlifowały materiał z grupą producentów i kompozytorów, pracowały też nad układami choreograficznymi. Z powodu "braku zaangażowania" z zespołem pożegnała się Michelle Stepheson. Wówczas trenerka wokalna Pepi Lemer została poproszona o znalezienie zastępstwa. Ostatecznie sięgnęła po swoją byłą podopieczną Emmę Bunton.

Po kolejnych perypetiach związanych z menedżmentem, brakiem kontraktu i właściwej opieki, piątka wokalistek z demówką zawierającą m.in. piosenki "Say You'll Be There" i "Who Do You Think You Are" zwróciła uwagę menedżera Simona Fullera, późniejszego twórcę telewizyjnego formatu "Idol". Już pod jego skrzydłami w połowie 1995 r. zdobyły kontrakt z wytwórnią Virgin Records, przyjmując ostatecznie nazwę Spice Girls. Niespełna rok później zaczęła się wielka kariera girlsbandu.

To wtedy wokalistki otrzymały swoje pseudonimy: Posh Spice (Victoria Adams, później po mężu Beckham), Scary Spice (Mel B), Ginger Spice (Geri Halliwell), Sporty Spice (Mel C) i Baby Spice (Emma Bunton jako najmłodsza wokalistka w zespole).

Debiutancki album "Spice" - promowany singlem "Wannabe" - stał się największym bestsellerem wszech czasów nagranym przez kobiecą grupę. Szaleństwo na punkcie Spice Girls zostało uznane "największym brytyjskim fenomenem muzyki pop od czasów Beatlemanii". W sumie zespół na całym świecie sprzedał ponad 100 mln egzemplarzy swoich płyt, a wokalistki stały się ikonami nie tylko dla kobiet.

Emma Bunton jest najmłodszą wokalistką z grupy Spice Girls Jed Cullen/Dave Benett Getty Images

W maju 1998 r. z zespołem rozstała się Geri Halliwell. Grupa dalej działała jako kwartet, ale działalność zakończyła w 2000 r. Spicetki wróciły w pełnym składzie w 2007 r., lecz wytrzymały ze sobą razem raptem rok. Do kolejnej reaktywacji doszło w 2012 r., gdy zespół pojawił się podczas zamknięcia igrzysk olimpijskich w Londynie. Ich krótki występ rozgrzał internet do czerwoności, gdy w serwisie Twitter (obecnie X) pojawiło się ponad 116 tys. postów na minutę na ich temat.

Spice Girls wracały jeszcze dwukrotnie (2016, 2018-2019), ale już bez Victorii Beckham, która zrezygnowała z występów na rzecz swoich zawodowych i prywatnych zobowiązań - zajęła się projektowaniem mody i swoimi biznesami, a także wychowywaniem dzieci.

Co jakiś czas pojawiają się plotki, że nazwa Spice Girls to nie jest temat całkiem zamknięty. Na fali nostalgii fani dostali m.in. "Spice25" (2021), "Spiceworld25" (2022) i "Forever25" (2025), czyli jubileuszowe reedycje poprzednich płyt wypakowane m.in. wcześniej niepublikowanymi dodatkami w postaci demówek czy remiksów.

Emma Bunton: Dumna mama, wokalistka, dziennikarka radiowa, autorka

Każda z wokalistek nagrywała również solo poza zespołem. Największym dorobkiem - w sumie dziewięć płyt - może pochwalić się Mel C. Za nią uplasowała się świętująca 21 stycznia 50. urodziny Emma Bunton. Pierwsze trzy albumy - "A Girl Like Me", "Free Me" oraz "Life in Mono" - wypuściła w pierwszej dekadzie XXI wieku. Dwa pierwsze wydawnictwa dotarły do Top 10 brytyjskiej listy bestsellerów.

Baby Spice spełniała się nie tylko na scenie jako wokalistka. Sporą aktywnością wykazywała się w telewizji w roli jurorki w brytyjskich edycjach programów "Gwiazdy tańczą na lodzie" (2010-2011), "Twoja twarz brzmi znajomo" (2013) i "Boy Band" (2017), doradzała również w "The X Factor" (2008, 2014, 2016). W 2006 r. wzięła udział w czwartej edycji "Strictly Come Dancing" (protoplasta "Tańca z gwiazdami"), docierając ostatecznie do trzeciego miejsca. Pracuje też w radiu jako prezenterka.

Dotychczasowy dorobek muzyczny zamyka płyta "My Happy Place" (2019). Album zawiera osiem coverów ulubionych piosenek Emmy oraz jej dwa autorskie nagrania. W studiu wsparli ją m.in. były wokalista Take That Robbie Williams (nowa wersja przeboju Spice Girls "2 Become 1"), Will Young ("I Only Want To Be With You"), Josh Kumra ("Come Away With Me") i jej ówczesny partner, a obecnie mąż Jade Jones ("You're All I Need To Get By").

"Nazwa 'My Happy Place' nie jest przypadkowa. Szczęśliwe miejsce to studio nagraniowe w którym towarzyszy mi rodzina i przyjaciele. Są ze mną podczas każdej sesji. Czuję się szczęśliwa nagrywając muzykę, gdy moje dzieci bawią się w pobliżu, a mama słucha kolejnych zarejestrowanych utworów. To fantastyczne uczucie!" - mówiła Emma przy okazji premiery tego albumu.

"W miarę upływu lat zmieniają się życiowe priorytety. Dziś jestem skupiona na mojej rodzinie, a nowy album jest jak lukier na cieście. Nagrywanie muzyki to niewątpliwie magiczna część mojego życia która sprawia, że jestem szczęśliwa" - dodała.

Emma Bunton z mężem Jade'em Jonesem i synem Beau Jonesem na ślubie Mel B i Rory'ego McPhee - Londyn, 5 lipca 2025 r. Max Mumby/Indigo Getty Images

Z wspomnianym Jade'em Jonesem, młodszym o trzy lata wokalistą popularnej w latach 90. grupy Damage, tworzy związek od 1998 r. Ich relacja przechodziła jednak burzliwe koleje, para rozstawała się i godziła wielokrotnie. W przerwach Emma związana była na krócej bądź dłużej z m.in. piłkarzem Rio Ferdinandem (przedstawili ich sobie Victoria i David Beckhamowie) i Justinem Timberlake'iem.

W 2011 r. Emma i Jade się zaręczyli, choć wokalistka podkreślała, że nie potrzebuje ślubu. Ostatecznie stanęli na ślubnym kobiercu dekadę później, 13 lipca 2021 r. Para doczekała się dwóch synów: Beau (ur. 10 sierpnia 2007 r.) i Tate'a (ur. 6 maja 2011 r.). "Dumna mama" stara się jednak trzymać potomków z dala od kamer, tylko sporadycznie zabierając ich na publiczne wydarzenia.

