"A cóż to się dzisiaj wydarzyło. 'Szansa na sukces' z pieśniami moimi. No i Gość mój wspaniały" - napisał Łukasz Zagrobelny na Instagramie, publikując zdjęcia z planu programu, w którym u jego boku zasiadł właśnie Elżbieta Zapendowska.

Odcinek z udziałem wokalisty (premiera zaplanowana na wiosnę) będzie poświęcony jego twórczości - Zagrobelny na scenie jest obecny już od ponad 25 lat, początkowo w teatrze i w chórkach u Natalii Kukulskiej.

Wokalista poznał czołową polską specjalistkę od emisji głosu pod koniec lat 90. podczas zakończonych niepowodzeniem eliminacji do koncertu "Debiuty" na festiwalu w Opolu. Zapendowska zaprosiła go na prowadzone przez siebie warsztaty muzyczne.

Rozwiń

Łukasz Zagrobelny i Elżbieta Zapendowska razem

W 2003 roku Zagrobelny zgłosił się do drugiej edycji programu "Idol" w Polsacie, gdzie zakwalifikował się do grupy "ostatniej szansy". Uważał, że na polskiej scenie muzycznej mało jest dobrze śpiewających mężczyzn. W składzie jury oceniającym uczestników była właśnie Elżbieta Zapendowska. Jako jedyna zasiadała w składzie we wszystkich pięciu edycjach show (2002-2005, 2017).

Dyskografię 50-letniego obecnie wokalisty zamyka album "Symfonicznie" (2013). W późniejszych latach wypuszczał jeszcze single "Dotrę do ciebie", "Tylko z tobą chcę być sobą", "Gdy jesteś tu", "Jeszcze nie raz", "Za nami błędy" i ostatnio "Tam, gdzie cię nie ma". Jesienią 2019 r. przypomniał się szerszej publiczności w 12. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". W show Polsatu ostatecznie zajął 4. miejsce, a najwyżej oceniono jego występy w roli Tiny Turner, Grzegorza Turnaua i Demisa Roussosa.

Od dłuższego czasu wiadomo o pogarszającym się wzroku Elżbiety Zapendowskiej (jaskra jest w takim stanie, że nie nadaje się do operowania). To m.in. było powodem, że jedna z najpopularniejszych specjalistek od emisji głosu nie znalazła się w gronie jurorów reaktywowanego wiosną 20225 r. przez Polsat programu "Must Be The Music" .

W latach 2011-2016 pokazano w sumie 11 edycji, w których na szerokie wody wypłynęli tacy wykonawcy, jak m.in. Enej, Red Lips, Anna Karwan, LemON, Kasia Moś, Tomasz Kowalski, Oberschlesien, Mateusz Ziółko, Materia, Shata QS, Piękni i Młodzi, Sachiel, Kaśka Sochacka, Antek Smykiewicz, Besides, Marcin Patrzałek i Hope.

W 11 odsłonach uczestników oceniali Kora, Elżbieta Zapendowska i Adam Sztaba. W pierwszych sześciu edycjach towarzyszył im Wojciech "Łozo" Łozowski, którego zastąpił Piotr Rogucki (7-10.). W 11. edycji jurorem był Tymon Tymański.

Po reaktywacji Polsat wymienił cały skład - za stołem zasiedli Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower), Natalia Szroeder i Miuosh. To oni pojawią się też w 13. edycji (na antenie od 6 marca).

Kim jest Elżbieta Zapendowska?

Elżbieta Zapendowska zdobyła popularność w 2002 roku, kiedy to wraz z Robertem Leszczyńskim, Kubą Wojewódzkim i Jackiem Cyganem została jurorem pierwszej edycji programu "Idol". Zapendowska znana była ze swoich szczerych, niejednokrotnie bardzo ostrych, komentarzy.

W programie oceniała uczestników do ostatniej, starej edycji show, czyli do 2005 roku. Następnie w Polsacie była jurorką programów "Jak oni śpiewają" oraz "Must Be The Music". W 2017 roku zasiadła w jury reaktywowanego "Idola", obok Wojtka Łuszczykiewicza (Video), Ewy Farnej i Janusza Panasewicza (Lady Pank).

Elżbieta Zapendowska: Musiałam liczyć trumny! O co chodzi? Polsat INTERIA.PL