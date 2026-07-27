Elżbieta Wojnowska potrzebuje pomocy. Przyjaciele pomagają

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Znana z wielkiego przeboju "Zaproście mnie do stołu" Elżbieta Wojnowska z powodu choroby onkologicznej ma poważne problemy ze zdrowiem. Jej przyjaciele zaangażowali się w akcję pomocy, którą wspiera Polska Fundacja Muzyczna.

Elżbieta Wojnowska w ciemnym płaszczu przy mikrofonie na scenie z czerwonym oświetleniem, Opole 2014.
Elżbieta Wojnowska w 2014 r. na Festiwalu Polskiej Piosenki w OpoluAKPA AKPA

Informację o akcji pomocy dla Elżbiety Wojnowskiej przekazała Polska Fundacja Muzyczna, która od lat wspiera potrzebujących ludzi muzyki, nie tylko tych najbardziej znanych. 77-letnia piosenkarka, kompozytorka, aktorka i pedagog na skutek choroby onkologicznej ma obecnie poważne problemy dentystyczne.

"Leczenie trwa, ale jest zbyt kosztowne w zestawieniu z emerytalnymi przychodami. Dlatego przyjaciele starają się pomagać poufnie Eli, w naszej Fundacji utworzyliśmy specjalne dla niej konto, na którym od chętnych pojawia się przyjacielskie wsparcie. Aktualnie gromadzimy budżet na drugi etap leczenia latem, trzeci jest planowany jesienią" - czytamy we wpisie PFM.

"Numer konta publikujemy dla tych, którzy zechcą wesprzeć koszty skomplikowanego leczenia. Przyjaciołom Elżbiety zależy by ją jeszcze usłyszeć na scenie, a to marzenie zależy od sukcesu prowadzonego leczenia, na które Fundacja pomaga zgromadzić środki finansowe" - dodają.

Kim jest Elżbieta Wojnowska?

Z wykształcenia aktorka, od początku swojej drogi szła w stronę piosenki literackiej i teatralnej, gdzie słowo jest równie ważne jak muzyka. Występowała na scenach takich jak Teatr STU, pojawiała się na festiwalach w Opolu, w kameralnych spektaklach i programach poetyckich, zawsze stawiając na treść i autentyczność.

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Śpiewała wiersze Agnieszki Osieckiej, Ewy Lipskiej czy Haliny Poświatowskiej. Największą popularność zdobyła za sprawą piosenki "Zaproście mnie do stołu" do tekstu poety Włodzimierza Szymanowicza.

Utwór w 1974 r. najpierw podbił serca widzów i jurorów Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, a wkrótce usłyszała go cała Polska dzięki występowi na scenie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie Elżbieta Wojnowska też zdobyła główną nagrodę.

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