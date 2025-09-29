Elżbieta Dmoch samotnie spędzi urodziny. "Nie jest w formie"

Od dłuższego czasu mówi się o trudnej sytuacji Elżbiety Dmoch. Piosenkarka mieszkająca na Saskiej Kępie w Warszawie korzysta z pomocy Polskiej Fundacji Muzycznej. Przedstawiciele organizacji odwiedzają artystkę i pomagają jej z codziennymi czynnościami takimi jak sprzątanie czy zakupy.

"W każdym tygodniu ktoś ją odwiedza. Poza tym cały czas jesteśmy pod telefonem, więc pani Ela zawsze może do nas zadzwonić. Około siedmiu, ośmiu osób starają się Elżbiecie pomagać w zakupach, czy w sprzątaniu" - wyjaśnił w rozmowie z "Faktem" prezes fundacji Tomasz Kopeć.

Dlaczego Elżbieta Dmoch nie spędzi urodzin z bliskimi?

Dokładnie 29 września 2025 roku Elżbieta Dmoch obchodzi swoje 74 urodziny. Niestety nie będzie w stanie świętować tego dnia z bliskimi. Jak przekazał prezes fundacji, artystka nie jest w najlepszym stanie zdrowotnym, dodatkowo jej znajomi również zachorowali, co może być dla niej potencjalnym zagrożeniem.

"W poniedziałek ona ma urodziny, ale nie będą one w tym roku obchodzone, bo wszyscy znajomi są chorzy. Ona też nie jest w formie" - tłumaczył, zaznaczając, że z większym optymizmem patrzą na okres świąteczny.

"Być może na święta będzie więcej paczek, więcej powodów, żeby napisać o tym" - podsumował w rozmowie z "Faktem".

Justyna Steczkowska i Piotr Gąsowski pokłócili się na planie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". O co poszło? Polsat