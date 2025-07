Elżbieta Dmoch odcięła się od świata i odmawia pomocy. "Coraz trudniej ogarnia sprawy"

Elżbieta Dmoch to legenda lat 70. i 80. XX wieku - to właśnie z jej głosem publiczność pokochała przeboje zespołu 2 plus 1, takie jak "Chodź, pomaluj mój świat" czy "Windą do nieba". Po osobistej tragedii - śmierci byłego męża i współzałożyciela grupy, Janusza Kruka - piosenkarka wycofała się z życia publicznego. Dziś żyje w odosobnieniu, zmagając się z problemami zdrowotnymi i ograniczoną sprawnością fizyczną.