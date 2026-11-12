Elton John zaprosił Króla Karola III do podcastu. "Niedługo wystąpię w programie o antykach"

Odcinek nagrano w październiku w Battersea Power Station w Londynie, podczas wizyty króla Karola III i Eltona Johna związanej z uruchomieniem programu Apple x King's Trust Creative Labs. Inicjatywa ma pomóc młodym ludziom zainteresowanym pracą w branżach kreatywnych.

Efektem spotkania jest godzinna audycja, która zostanie wyemitowana 14 listopada, w dniu 78. urodzin monarchy. Program powstał również z okazji 50-lecia The King's Trust, organizacji założonej przez Karola w 1976 roku, gdy był jeszcze księciem Walii.

Król Karol III i Elton John przygotowali wspólną playlistę

Muzyka od lat towarzyszy działalności fundacji. W latach 80. organizowała ona rockowe gale na Wembley, później również koncerty w Hyde Parku i Royal Albert Hall. Wiele gwiazd występowało podczas tych wydarzeń, a część wykonawców otrzymała od organizacji pomoc jeszcze przed rozpoczęciem kariery.

W audycji Karol III i Elton John wspominają wybrane koncerty oraz prezentują nagrania artystów związanych z The King's Trust. Playlista obejmuje kilka dekad i różne gatunki. Znalazły się na niej piosenki Tiny Turner, Roda Stewarta i Calvina Harrisa, a także "Feeling Good" w wykonaniu Muse. W programie pojawią się również "Joy" Raye oraz "Hairdresser" Ske Newmana.

"Muzyka zawsze była ważną częścią działalności The Prince's Trust, a obecnie The King's Trust. Kiedy zapytano mnie, czy chciałbym zaprezentować nagrania artystów, którzy przez lata tak hojnie nas wspierali, oraz nowszych wykonawców, którym fundacja pomogła rozpocząć karierę, była to okazja zbyt dobra, by z niej nie skorzystać" - powiedział Karol III.

Muse dostali pieniądze na swój pierwszy sprzęt

Eltona Johna szczególnie zainteresowała historia Muse. Zanim grupa zdobyła światową popularność, jej muzycy występowali pod nazwą Rocket Baby Dolls. Na początku działalności otrzymali od ówczesnego Prince's Trust dofinansowanie, które przeznaczyli na zakup sprzętu nagłośnieniowego.

Po latach wrócili do fundacji już jako jeden z największych brytyjskich zespołów. W 2018 roku zagrali dla niej wyprzedany koncert w Royal Albert Hall.

"Nie wiedziałem, że niektórzy z tych muzyków byli związani z fundacją. To dla mnie świetna wiadomość i potwierdzenie, jak wiele dobrego zrobiłeś przez te 50 lat. Nie miałem o tym pojęcia, więc brawo" - mówił Elton John.

Król wyjaśnił, że zakładając organizację, chciał przede wszystkim "inwestować w przyszłość i talent". "Młodzi ludzie są naszą przyszłością, a ty wykonujesz wspaniałą pracę" - odpowiedział muzyk.

Elton John zażartował ze swojego wieku

Z zapowiedzi wynika, że rozmowa miała swobodny charakter. Karol III podziękował Eltonowi Johnowi za dodanie nagraniu "odrobiny rakietowej mocy" i nazwał go brytyjskim skarbem narodowym.

"Niedługo wystąpię w programie o antykach" - zażartował 79-letni wokalista, nawiązując do popularnego w Wielkiej Brytanii "Antiques Roadshow". "Dołącz do klubu" - odpowiedział ze śmiechem król.

Elton John od wielu lat wspiera The King's Trust. Występował podczas organizowanych przez fundację gal, a z okazji jej 50-lecia przekazał na aukcję swoje okulary z różowymi szkłami.

Specjalne wydanie "Elton John's Rocket Hour" będzie miało premierę 14 listopada o godz. 10 czasu polskiego w Apple Music 1. Audycja pozostanie dostępna bezpłatnie przez cały weekend.