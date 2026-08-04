O konflikcie w rodzinie Beckhamów zrobiło się głośno w styczniu tego roku. Wówczas Brooklyn - najstarszy syn Davida i Victorii - opublikował serię wpisów, w których zarzucił rodzicom nadmierną kontrolę nad jego życiem oraz wpływania na przekaz medialny dotyczący jego małżeństwa.

27-latek od 2022 r. jest mężem Nicoli Peltz, amerykańskiej aktorki znanej z m.in. filmów "Ostatni władca wiatru" i "Transformers: Wiek zagłady". Brooklyn sugerował, że jego najbliżsi mieli próbować "zniszczyć" jego związek.

Brooklyn Beckham odpoczywa z żoną na francuskiej Riwierze. Są tam jego rodzice

Z czasem model, fotograf i celebryta przekazał rodzicom, by kontaktowali się z nim za pośrednictwem prawników. David Beckham (były pomocnik piłkarskiej reprezentacji Anglii) i Victoria Beckham (jedna z wokalistek Spice Girls) unikali komentowania rodzinnych sporów.

Teraz w plotkarskich mediach zaroiło się od sugestii, że wkrótce może dojść do pojednania, za którym ma stać Elton John - wieloletni przyjaciel Davida i Victorii, który jest równocześnie ojcem chrzestnym Brooklyna.

To właśnie na jachcie Eltona i jego męża Davida Furnisha paparazzi przyłapali Brooklyna z żoną. Widać było, że para świetnie dogaduje się z synami Eltona i Davida urodzonymi przez surogatkę: niespełna 16-letnim Zacharym i 13-letnim Elijah.

Luksusowy jacht cumuje w kurorcie Saint-Tropez na francuskiej Riwierze. Co ciekawe, dokładnie w tym samym miejscu w tym samym czasie odpoczywają David i Victoria z Romeo Beckhamem, młodszym o trzy lata bratem Brooklyna. Ojcem chrzestnym Romea również jest wspomniany Elton John.

David i Victoria poza Brooklynem i Romeem mają jeszcze dwójkę dzieci: Cruza Davida (ur. 2005) i córkę Harper Seven (ur. 2011).