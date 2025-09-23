Elton John kaja się przed młodą gwiazdą. Oddał jej klucze do swojego domu
Słynny muzyk stracił posiadłość na rzecz Loli Young po przegranym zakładzie. Choć cała sytuacja miała humorystyczny charakter, stała się głośnym wydarzeniem w świecie muzyki.
Wideo opublikowane w mediach społecznościowych wywołało spore poruszenie wśród fanów. Elton John, jeden z najbardziej utytułowanych artystów na świecie, musiał wywiązać się z obietnicy złożonej młodej wokalistce Loli Young.
"Jestem tutaj z Lolą i powiedziałem: 'Lola, jeśli twój singiel nie trafi na pierwsze miejsce listy, dam ci klucze do mojego domu'" - tłumaczy muzyk w nagraniu, odnosząc się do utworu "D£aler".
Young z uśmiechem odpowiada: "Tak, wiem, czekałam na to".
Elton John: "Za dużo gadam"
Cała scena nabrała żartobliwego tonu, kiedy Elton John, znany z tytułu EGOT (laureat Emmy, Grammy, Oscara i Tony), dopytał, czy on i jego mąż David Furnish mogą od czasu do czasu zatrzymać się w domu. "Nie, przykro mi, teraz to mój dom" - zripostowała Young.
"Za dużo gadam" - westchnął muzyk, po czym oboje wybuchli śmiechem.
Lola Young skomentowała nagranie słowami: "Ponieważ 'D£aler' nie jest jeszcze numerem jeden, Elton John musiał oddać mi swój dom (jak obiecał). Jestem pewna, że to ostatni raz, kiedy zrobił zakład. Dzięki, Elton, kocham cię".
Lola Young - młoda artystka z wielkim wsparciem
"D£aler" znalazł się na najnowszym albumie Loli Young "I'm Only F-king Myself", wydanym 19 września nakładem Island Records. Choć singiel nie zdobył szczytu list, artystka odnotowała sukces z innym utworem - "One Thing", który uplasował się w Top 20 brytyjskich zestawień.
Elton John już wcześniej wyrażał ogromne uznanie dla twórczości wokalistki. W rozmowie w ramach swojej audycji Rocket Hour w Apple Music przyznał: "To niewiarygodne. To największy hit, jaki słyszałem od lat. Nie potrafię opisać, jak bardzo jestem z ciebie dumny. Wiem, przez co przeszłaś, a teraz wyszłaś z tego silniejsza. Będziesz miała wspaniałą karierę" .
Elton John - mentor młodych gwiazd
Choć cała sytuacja była zabawną anegdotą, wpisuje się w szerszy obraz Eltona Johna jako artysty wspierającego młode pokolenie. W ostatnich latach legendarny muzyk angażował się w promocję debiutujących twórców, m.in. Rina Sawayama czy Sam Fender, a jego program Rocket Hour stał się przestrzenią odkrywania nowych talentów.
Przekaz dla Loli Young jest jasny - nawet jeśli jej singiel nie podbił jeszcze list przebojów, w oczach Eltona Johna jest on numerem jeden.