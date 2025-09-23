Elton John kaja się przed młodą gwiazdą. Oddał jej klucze do swojego domu

Wideo opublikowane w mediach społecznościowych wywołało spore poruszenie wśród fanów. Elton John, jeden z najbardziej utytułowanych artystów na świecie, musiał wywiązać się z obietnicy złożonej młodej wokalistce Loli Young.

"Jestem tutaj z Lolą i powiedziałem: 'Lola, jeśli twój singiel nie trafi na pierwsze miejsce listy, dam ci klucze do mojego domu'" - tłumaczy muzyk w nagraniu, odnosząc się do utworu "D£aler".

Young z uśmiechem odpowiada: "Tak, wiem, czekałam na to".

Elton John: "Za dużo gadam"

Cała scena nabrała żartobliwego tonu, kiedy Elton John, znany z tytułu EGOT (laureat Emmy, Grammy, Oscara i Tony), dopytał, czy on i jego mąż David Furnish mogą od czasu do czasu zatrzymać się w domu. "Nie, przykro mi, teraz to mój dom" - zripostowała Young.

"Za dużo gadam" - westchnął muzyk, po czym oboje wybuchli śmiechem.

Lola Young skomentowała nagranie słowami: "Ponieważ 'D£aler' nie jest jeszcze numerem jeden, Elton John musiał oddać mi swój dom (jak obiecał). Jestem pewna, że to ostatni raz, kiedy zrobił zakład. Dzięki, Elton, kocham cię".

Lola Young - młoda artystka z wielkim wsparciem

"D£aler" znalazł się na najnowszym albumie Loli Young "I'm Only F-king Myself", wydanym 19 września nakładem Island Records. Choć singiel nie zdobył szczytu list, artystka odnotowała sukces z innym utworem - "One Thing", który uplasował się w Top 20 brytyjskich zestawień.

Elton John już wcześniej wyrażał ogromne uznanie dla twórczości wokalistki. W rozmowie w ramach swojej audycji Rocket Hour w Apple Music przyznał: "To niewiarygodne. To największy hit, jaki słyszałem od lat. Nie potrafię opisać, jak bardzo jestem z ciebie dumny. Wiem, przez co przeszłaś, a teraz wyszłaś z tego silniejsza. Będziesz miała wspaniałą karierę" .

Elton John - mentor młodych gwiazd

Choć cała sytuacja była zabawną anegdotą, wpisuje się w szerszy obraz Eltona Johna jako artysty wspierającego młode pokolenie. W ostatnich latach legendarny muzyk angażował się w promocję debiutujących twórców, m.in. Rina Sawayama czy Sam Fender, a jego program Rocket Hour stał się przestrzenią odkrywania nowych talentów.

Przekaz dla Loli Young jest jasny - nawet jeśli jej singiel nie podbił jeszcze list przebojów, w oczach Eltona Johna jest on numerem jeden.

