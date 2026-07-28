Wystawa obejmuje ponad 300 fotografii wykonanych przez ponad 90 międzynarodowych artystów od 1950 roku do czasów współczesnych. Wśród autorów prac znajdują się takie legendy jak m.in. Robert Mapplethorpe, Irving Penn, Richard Avedon, Herb Ritts czy Ai Weiwei.

Elton John i David Furnish kreślą portret tytułowego kruchego piękna w oparciu o portrety słynnych osób, jak również ważne wydarzenia ze współczesnej historii. Zwiedzający mogą podziwiać portrety Marilyn Monroe, Doris Day, legendy jazzu Cheta Bakera, jak również kadry dokumentujące rozwój społeczności LGBTQ+, aktywizm na rzecz walki z AIDS, protesty polityczne czy niszczycielskie pożary w Los Angeles w 2025 roku.

Elton John: Coś naprawdę bolesnego

"Uwielbiam malarzy, uwielbiam dzieła sztuki, kolekcjonuję obrazy. Ale moim zdaniem nic nie oddaje prawdy tak dobrze, jak fotografia" - przyznał Elton John podczas otwarcia wystawy w Londynie. "Kolekcjonuję zdjęcia, ponieważ sam nie lubię być fotografowany. Uważam to za coś naprawdę bolesnego" - wyznał.

Zachwyt nad fotografią okazał się jedną z nici porozumienia łączących Eltona Johna i jego męża, Davida Furnisha. "Kiedy poznaliśmy się z Eltonem, pierwszego wieczoru tutaj, w Windsorze, od razu odkryliśmy, że łączy nas jedna wspólna cecha - miłość do fotografii" - wspominał David Furnish.

Elton John zaczął zbierać zdjęcia w 1991 roku. Obecnie wraz z Davidem Furnishem posiadają ponad 7000 fotografii, co czyni ich zbiór jedną z największych i najważniejszych prywatnych kolekcji fotografii na świecie.

Para oficjalnie wzięła ślub w 2014 r. (są razem w związku od 1993 r.). Razem wychowują dwóch synów urodzonych przez surogatkę: niespełna 16-letniego Zachary'ego i 13-letniego Elijah.

W 2027 r. w Las Vegas planowana jest rezydentura Eltona Johna w postaci specjalnego hologramu w technologii 3D.