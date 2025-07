W ostatnim czasie w międzynarodowych mediach aż huczało o pożegnalnym koncercie Black Sabbath z Ozzym Osbournem na czele, a uwaga Polaków skupiona była na dwóch ostatnich występach rapera Quebonafide. Głośno zrobiło się także o scenicznym powrocie Oasis. Wydarzenia te zdecydowanie przyćmiły pożegnalną trasę "Over and Out" słynnej grupy Electric Light Orchestra, która ma się ku końcowi. Tuż przed finałowym show na jaw wyszły nowe fakty.

Grupa Electric Light Orchestra odwołała przedostatni koncert w karierze. Co z finałem pożegnalnej trasy?

Jeff Lynne i jego słynna grupa Electric Light Orchestra 10 lipca miała zagrać w Co-Op w Manchesterze, przedostatni raz dzieląc się z publicznością swoją wyjątkową energią. Choć wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem, w ostatniej chwili koncert został odwołany. Bilety były w całości wyprzedane, a scena gotowa, lecz fani nagle dowiedzieli się, że nic z tego nie będzie.

"Jeff jest zdruzgotany, że nie może wystąpić tego wieczoru. Więcej informacji przekażemy wkrótce. Po zwroty prosimy zgłaszać się do punktów zakupu" - można było przeczytać w komunikacie w mediach społecznościowych.

W związku z odwołaniem wydarzenia słuchacze ELO zaczęli obawiać się o pożegnalny koncert w Londynie, który ma odbyć się już 13 lipca w prestiżowym Hyde Parku. W sieci nie brakuje frustracji i głosów niepokoju, lecz organizatorzy uspokajają, potwierdzając, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem.

"Zostaliśmy poinformowani, że obecnie nie ma żadnych obaw związanych z niedzielnym występem" - przekazano w oficjalnym oświadczeniu.

77-letni Jeff Lynne nie mógł grać na gitarze. Tak wyglądały ostatnie koncerty ELO

Co ciekawe, obawy o kontynuację trasy "Over and Out" pojawiły się wśród fanów już na samym początku lipca. Wówczas 77-letni Jeff Lynne pokazał się na scenie ze złamaną dłonią. Artysta nie był w stanie grać na gitarze, natomiast nie zdecydował się na przełożenie koncertów. Technicy stawiali mu krzesło na środku sceny, na którym gwiazdor siedział przez większość występu i śpiewał do mikrofonu swoje największe przeboje.

Pożegnalny koncert Electric Light Orchestra w Lonydnie

Pożegnalny koncert Electric Light Orchestra w Lonydnie będzie wydarzeniem wyjątkowym nie tylko ze względu na to, że muzycy ostatni raz pokażą się na scenie. Będzie to nostalgiczny moment dla Lynne'a, gdyż Hyde Park ma dla niego wartość sentymentalną. To tutaj w 2014 r. zespół zdecydował się powrócić po dłuższej przerwie.

Na koncercie nie zabraknie niespodzianek, a także gości specjalnych. Wśród nich znajdą się m.in. The Doobie Brothers, Steve Winwood i syn jego zmarłego przyjaciela, George'a Harrisona, Dhani, Cats in Space, High Fade, Neckbreakers i wielu innych cenionych artystów.

