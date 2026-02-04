Pomysłodawcą Ekipy jest krakowski youtuber, niespełna 30-letni obecnie Karol Wiśniewski, w internecie znany jako Friz. Startował on od filmików o tematyce gamingowej, a ogromną popularność przyniósł mu cykl materiałów z prankami i oryginalnymi wyzwaniami.

Vloger zgromadził wokół siebie grupę zaprzyjaźnionych influencerów, zwaną Ekipą, która w 2020 podbiła polski YouTube. Teledyski promujące debiutancką płytę "Sezon 3" (2021) stały się hitami sieci, zbierając po kilkanaście-kilkadziesiąt mln odsłon. Klip "3Kipa" zanotował ponad 123 mln odtworzeń. Album uzyskał status Diamentowej Płyty (150 tys. egzemplarzy).

Produkcją większości utworów zajął się Donatan, odpowiedzialny za przeboje Cleo, pełniący rolę producenta wykonawczego projektu.

Ekipa Multiverse Camp z nowymi przebojami. "Kreatywne ferie"

"Dni wypełnione muzyką, rozmowami i pomysłami, które za chwilę nabiorą realnych kształtów. Tak wygląda Camp w pigułce - miejsce, gdzie wszystko się zaczyna, a kreatywność jest na pełnych obrotach!" - czytamy w mediach społecznościowych.

Przygotowywany na campie album to zarazem zaproszenie fanów na Ekipa Festiwal 2026, który odbędzie się 6 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie.

