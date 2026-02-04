Ekipa wchodzi na "nowy level". Co przygotował Friz z przyjaciółmi?
Cztery najpopularniejsze obecnie teledyski w Polsce należą do Ekipy. Popularni youtuberzy z Frizem na czele rozpoczęli nowy etap - podczas "kreatywnych ferii" Ekipa Multiverse Camp powstają kolejne piosenki, które będzie można na żywo usłyszeć podczas Ekipa Festiwal 2026. Co już wiemy?
Pomysłodawcą Ekipy jest krakowski youtuber, niespełna 30-letni obecnie Karol Wiśniewski, w internecie znany jako Friz. Startował on od filmików o tematyce gamingowej, a ogromną popularność przyniósł mu cykl materiałów z prankami i oryginalnymi wyzwaniami.
Vloger zgromadził wokół siebie grupę zaprzyjaźnionych influencerów, zwaną Ekipą, która w 2020 podbiła polski YouTube. Teledyski promujące debiutancką płytę "Sezon 3" (2021) stały się hitami sieci, zbierając po kilkanaście-kilkadziesiąt mln odsłon. Klip "3Kipa" zanotował ponad 123 mln odtworzeń. Album uzyskał status Diamentowej Płyty (150 tys. egzemplarzy).
Produkcją większości utworów zajął się Donatan, odpowiedzialny za przeboje Cleo, pełniący rolę producenta wykonawczego projektu.
Zobacz również:
Ekipa Multiverse Camp z nowymi przebojami. "Kreatywne ferie"
"Dni wypełnione muzyką, rozmowami i pomysłami, które za chwilę nabiorą realnych kształtów. Tak wygląda Camp w pigułce - miejsce, gdzie wszystko się zaczyna, a kreatywność jest na pełnych obrotach!" - czytamy w mediach społecznościowych.
Pod koniec stycznia rozpoczął się Ekipa Multiverse Camp. To "wyjątkowe, kreatywne ferie", podczas których Friz z przyjaciółmi pracują nad nowym albumem. Poznaliśmy już wypuszczane niemal codziennie od tygodnia single "Multiverse", "Jet Ski", "Vini Jr", "Diss na Friza", "Temacik", "O jak miło" i "One chcą miłości". Każdy z teledysków (poza najnowszym "One chcą miłości") błyskawicznie dobijał do poziomu miliona odsłon. Blisko 2 mln mają już "Jet Ski" i "Temacik" - za pierwszy przebój odpowiadają Kostek, Julita i Wujas, a drugi wykonują Friz, jego żona Wersow i Kostek.
Przygotowywany na campie album to zarazem zaproszenie fanów na Ekipa Festiwal 2026, który odbędzie się 6 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie.