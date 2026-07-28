Edyta Górniak wróciła pamięcią do rozmowy z Justinem Bieberem. "On nie ma gdzie się schować"

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

Edyta Górniak w najnowszym wywiadzie powróciła pamięcią do pobytu w Los Angeles oraz do spotkania jednego z najpopularniejszych wokalistów na świecie - Justina Biebera. Polska gwiazda zdradziła kulisy przypadkowego spotkania i wyznała, jak ta sytuacja wpłynęła na jej pojmowanie sławy.

Edyta Górniak w ciemnej stylizacji na tle ściany z logo Polsat i zdjęcie Justina Biebera z mikrofonem.
Edyta Górniak o rozmowie z Justinem BieberemFiPAK / Forum & Amanda Perobelli / Reuters / ForumAgencja FORUM

Edyta Górniak przypomniała okres, gdy mieszkała w Los Angeles - do "Miasta Aniołów" przeprowadziła się wraz z synem Allanem w 2016 roku. Pobyt w Stanach Zjednoczonych pozwolił piosenkarce funkcjonować z dala od zainteresowania polskich mediów.

Teraz wokalistka opowiedziała o przypadkowym wpadnięciu na Justina Biebera, do którego doszło w jednej z kawiarni. Piosenkarka przypomniała tym samym, że oboje mieszkali w sąsiednich budynkach, jednak przez długi czas nie mieli okazji się poznać. Gdy do tego doszło, wokalistka zmierzyła się z wieloma przemyśleniami, dotyczącymi ceny sławy i globalnego rozgłosu.

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Weronika Figiel

Edyta Górniak rozmawiała z Justinem Bieberem. "Fajnie, że nie jestem osobą popularną w innych krajach"

"Spotkaliśmy się po prostu w kawiarni. Byliśmy sąsiadami. Słyszałam o tym, że mieszka w budynku obok, ale nie spotkaliśmy się aż do pewnego momentu. On usiadł koło mnie, nie chciałam się tak wpatrywać, ale poznałam go po tatuażu, który ma na szyi" - przyznała w rozmowie z Pomponikiem.

"Po tej rozmowie z nim poczułam, że fajnie, że jednak nie jestem osobą popularną w innych krajach. Mogę sobie gdzieś uciekać. On naprawdę nie ma gdzie się schować" - dodała gwiazda, ciesząc się tym samym, iż ma możliwość zachowania anonimowości poza granicami Polski.

Gwiazda przyznała, że spotkanie z Justinem Bieberem było "fajne". Dodatkowo przypomniało jej, z jakimi wyzwaniami na co dzień muszą mierzyć się twórcy, którzy są rozpoznawalni w każdej części świata.

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