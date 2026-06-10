Edyta Górniak wróciła do formy. Allan Krupa zdradził, co stoi za jej spektakularną metamorfozą

Edyta Górniak od lat uchodzi za jedną z najlepiej prezentujących się gwiazd polskiej sceny muzycznej. W ubiegłym roku artystka niespodziewanie zdobyła się jednak na szczere wyznanie dotyczące swojego samopoczucia i wyglądu.

W mediach społecznościowych przyznała, że nagromadzenie problemów, przewlekły stres oraz brak odpowiedniej regeneracji zaczęły odbijać się na jej organizmie. Jak sama podkreślała, intensywne tempo życia sprawiło, że przestała czuć się komfortowo we własnym ciele.

"Gdybym wam pokazała, co ten miesiąc zrobił ze mną, ilość stresu, adrenaliny, niedospania, niedojedzenia, zmartwień, problemów i zmian, to byście mnie nie poznali" - mówiła swoim obserwatorom.

Wokalistka nie ukrywała również rozczarowania efektami kolejnych prób walki o wymarzoną sylwetkę. Przyznawała, że stosowała rozmaite diety i narzucała sobie liczne ograniczenia, jednak rezultaty nie spełniały jej oczekiwań.

Powrót do dawnej formy

W ostatnich miesiącach uwagę fanów zwróciła wyraźna zmiana w wyglądzie artystki. Podczas koncertów i festiwalowych występów Górniak prezentuje się wyjątkowo szczupło, a internauci coraz częściej zastanawiają się, jak udało jej się odzyskać dawną figurę.

Odpowiedzi udzielił Allan Krupa. Syn gwiazdy w rozmowie z Eską przyznał, że sam słyszy wiele komentarzy na temat metamorfozy swojej mamy. Jednocześnie stanowczo zaprzeczył spekulacjom dotyczącym stosowania przez nią popularnych preparatów wspomagających odchudzanie.

"Ktoś mi ostatnio powiedział, że mama bardzo schudła. No, schudła, bo można po prostu jeść mniej. Nie zawsze jest to kwestia jakiejś chemii czy leków. Można ograniczyć jedzenie, pójść na spacer. Większość osób jest w stanie w taki sposób zgubić kilka kilogramów" - wyjaśnił.

Jak podkreślił Allan, podejście jego mamy do utraty wagi od lat pozostaje niezmienne. Według niego kluczowe znaczenie mają umiar, konsekwencja i rezygnacja z produktów, które nie służą organizmowi.

"Wiem, że moja mama nigdy nic nie brała. Ma podobne podejście jak ja. Ograniczam rzeczy, które są dla mnie niewskazane, jem normalnie i po prostu mi to służy" - dodał.

Allan Krupa o relacji z mamą

W ostatnim czasie Allan Krupa coraz śmielej rozwija własną karierę muzyczną i podejmuje samodzielne decyzje zawodowe. Jak niedawno zdradziła sama Edyta Górniak, jej syn miał już dwukrotnie odmówić udziału w programie "Taniec z gwiazdami".

Artystka przyznała, że dziś może jedynie wspierać go z boku i akceptować jego wybory.

"Jedyne, na co pozwala mi ingerować, to pilnowanie, czy bierze elektrolity albo witaminy, kiedy jest zmęczony. Nic mi już nie wolno. To dwudziestodwuletni mężczyzna. Akceptuję wszystkie jego wybory i życiowe ścieżki. Teraz jest bardzo szczęśliwy, więc ja również odczuwam ogromną ulgę i szczęście" - mówiła w jednym z wywiadów.





Ten utwór ma dla Pectus szczególne znaczenie. "To zdradziła nam nasza mama" INTERIA.PL