W maju minęło 30 lat od wydania debiutanckiej płyty Edyty Górniak - "Dotyk". Ten album przyniósł wykonane podczas Magicznego Zakończenia Wakacji w Kielcach przeboje "Dotyk" i "Jestem kobietą", a także "To nie ja!", "Będę śniła", "Kasztany" i "Pada śnieg".

Po występie wokalistka na scenie została uhonorowana Diamentową Płytą za sprzedaż ponad 800 tys. egzemplarzy "Dotyku". Nagrodę odebrała z rąk dawno niewidzianego publicznie syna - Allana Krupy.

"Chciałem tylko powiedzieć, że ta płyta to wyszła jeszcze zanim ja się urodziłem i dzisiaj jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę ci wręczyć tak wysokie wyróżnienie, jakim jest Diamentowa Płyta. Gratuluję ci, mamo" - powiedział Allan.

Poruszona Edyta Górniak: Nie wiem, jak to się stało

Wzruszenia nie kryła też sama Edyta Górniak, która długo czekała na takie wyróżnienie.

"Dziękuję. Drodzy państwo, być może wielu z was pamięta, że on niedawno był mały" - powiedziała o synu.

"Nie wiem, jak to się stało, drodzy państwo, że minęło 30 lat, ale to, co chcę powiedzieć, to jest to dla mnie wielkie wzruszenie, że mój syn wręcza mi pięciokrotną platynę, diamentowy album, który mam dzięki państwu, dzięki temu, jak bardzo pokochaliście te utwory. Kłaniam się wszystkim twórcom, którzy dali mi te przepiękne utwory" - dodała poruszona wokalistka.

Przypomnijmy, że w nagraniach płyty "Dotyk" wzięli udział m.in. gitarzysta Michał Grymuza, perkusista Michał Dąbrówka (prywatnie mąż Natalii Kukulskiej), basista Wojtek Pilichowski, wokalista Krzysztof Antkowiak (zaśpiewał w duecie z Edytą "Pada śnieg"), cenieni jazzmani Andrzej Jagodziński (fortepian), Henryk Miśkiewicz (saksofon) i Mariusz "Fazi" Mielczarek (saksofon). Z kolei współtwórcami byli m.in. tekściarz Jacek Cygan, Janusz Stokłosa (współtwórca musicalu "Metro", w którym zaczynała Edyta Górniak) i Piotr Rubik.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 143: Muniek Staszczyk i Igor Kamyk INTERIA.PL