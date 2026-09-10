Edyta Górniak pokłóciła się z TVP. Nadawcy wydali oświadczenie

Po koncercie zamykającym tegoroczną trasę "Lata z Radiem i Telewizją Polską" wydawało się, że wieloletnia współpraca Edyty Górniak z publicznym nadawcą zostanie na pewien czas zawieszona. Artystka zarzuciła organizatorom brak profesjonalizmu i zapowiedziała, że nie przyjmie najbliższych zaproszeń od stacji.

Sytuacja zmieniła się po rozmowie z udziałem Górniak, jej managementu i przedstawicieli TVP. W opublikowanym 10 września komunikacie telewizja określiła spotkanie jako "dobre, szczere i konstruktywne".

Edyta Górniak spotkała się z przedstawicielami TVP

Podczas rozmowy omówiono przebieg występu w Białych Błotach oraz wydarzenia za kulisami. TVP przekazała, że strony wyjaśniły kwestie związane z realizacją koncertu i zastanowiły się nad rozwiązaniami, które mają zapobiec podobnym problemom.

"Omówiliśmy również rozwiązania, które pozwolą lepiej przygotowywać kolejne występy i uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości" - poinformował nadawca.

Stacja ponownie przeprosiła wokalistkę oraz jej fanów za przebieg koncertu. W oświadczeniu podkreślono także znaczenie wieloletniej obecności Górniak w programach i widowiskach przygotowywanych przez TVP.

"Cieszymy się, że po szczerej i konstruktywnej rozmowie, w atmosferze wzajemnego szacunku, możemy z optymizmem patrzeć na naszą dalszą współpracę" - czytamy w komunikacie.

Sama artystka nie opublikowała dotąd osobnego oświadczenia po spotkaniu. Z komunikatu telewizji wynika jednak, że jej wcześniejsza zapowiedź rezygnacji z najbliższych występów nie musi oznaczać definitywnego zakończenia współpracy.

Co wydarzyło się podczas koncertu w Białych Błotach?

Do problemów doszło 5 września podczas finału trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską". W trakcie pierwszego wejścia Edyty Górniak jej mikrofon nie został uruchomiony w przekazie telewizyjnym. Wokalistka zwracała również uwagę na inne nieprawidłowości za kulisami.

Po występie zamieściła w mediach społecznościowych obszerny wpis. Przypomniała, że z Telewizją Polską współpracuje od 36 lat, i zaznaczyła, że przygotowywała się do koncertu mimo przeziębienia.

"Produkcja zamykającego trasę letnią koncertu w Białych Błotach zapomniała włączyć na antenę mój mikrofon. O innych zaniedbaniach nawet nie wspomnę" - napisała.

Artystka stwierdziła, że wydarzenia na scenie obniżyły jakość jej występu i zniweczyły część przygotowań. Zapowiedziała wówczas rezygnację z najbliższych propozycji składanych przez TVP.

TVP przyznała, że doszło do błędu

Pierwsza odpowiedź stacji pojawiła się niedługo po wpisie Górniak. Telewizja Polska potwierdziła problem ze sprzętem i zaznaczyła, że sytuacja nie powinna była się wydarzyć. Nadawca nazwał ją jednostkowym błędem technicznym oraz zapowiedział wyjaśnienie sprawy z ekipą realizującą koncert.

Nowe oświadczenie wskazuje, że rozmowy przyniosły porozumienie. Nie podano jeszcze informacji o kolejnym wspólnym projekcie Edyty Górniak i TVP.