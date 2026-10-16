Trwa 19. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie! Przed nami ósmy odcinek rywalizacji, który przeniesie widzów do baśniowej krainy filmów Disneya. Po gorącej Latino Night przyszedł czas na ponadczasowe przeboje z bajek, widowiskowe kostiumy i gości specjalnych, a także dodatkową, piątą jurorkę, która oceniać będzie popisy gwiazd na parkiecie. Komu pójdzie najlepiej, a kto pożegna się z wyścigiem o Kryształową Kulę? Tego dowiemy się już w niedzielę, o godz. 19:55.

Każda z par w nadchodzącym odcinku zatańczy do piosenki z innego, kultowego filmu Disneya. Usłyszymy przeboje z: "Krainy lodu", "Tarzana", "Króla lwa", "Pocahontas", "Herculesa", "Księgi dżungli", "Śpiącej królewny", "Pięknej i Bestii", "Śnieżki" oraz "Ratatuja".

Gwiazdy oraz ich taneczni partnerzy wystąpią w strojach uszytych specjalnie na tę okazję i inspirowanych bohaterami uwielbianych animacji. Uczestnicy zamienią się więc w księżniczki Disneya, mieszkańców Lwiej Ziemi czy indyjskiej dżungli, a nawet gotującego szczurka.

Edyta Górniak wystąpi gościnnie w "Tańcu z Gwiazdami". Później zasiądzie też w jury programu!

To jednak nie koniec rewelacji! Produkcja zapowiedziała, że w niedzielny wieczór na scenie "TzG" pojawią się dwie gościnie specjalne - Edyta Górniak i Natalia Kukulska. Jedne z najsłynniejszych wokalistek polskiej estrady przypomną wielkie hity z "Pocahontas" oraz "Herculesa". Dodatkowo autorka piosenki "Kolorowy wiatr" zasiądzie u boku Julii Wieniawy, Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody, jako dodatkowa, piąta jurorka.

"W tę niedzielę do naszego jury dołączy Edyta Górniak. A to nie wszystko! Artystka również wystąpi na naszej scenie! PS. wiecie czemu wilk tak wyje w księżycową noc?" - czytamy w mediach społecznościowych "Tańca z Gwiazdami".

Fani wyraźnie ekscytują się na udział diwy w nadchodzącym odcinku. "Super! Ogromny talent muzyczny. Odpowiednia osoba do piosenek Disneya", "To będzie sztos! Czekam na niedzielę i wasz program", "Mega wiadomość", "Szkoda, że tylko w niedzielę" - piszą widzowie w komentarzach na Facebooku.

Rafał Maserak szykuje niespodziankowy występ w "Tańcu z Gwiazdami"

Specjalną niespodziankę dla oglądających szykuje również Rafał Maserak! Jeszcze nie wiadomo, co dokładnie planuje tancerz, lecz jedno jest pewne - będzie to popis, którego nie można przegapić.

O zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami", prestiżową Kryształową Kulę i 200 tys. złotych dla gwiazdy oraz 100 tys. złotych dla tancerza walczy już tylko osiem par. W tym odcinku jeszcze jedna z nich pożegna się z programem.