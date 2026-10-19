Edyta Górniak nagle zrzuciła szpilki i ruszyła na parkiet. Iwona Pavlović skwitowała: "Pewnych rzeczy się nie zapomina"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Za nami kolejny odcinek 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". W minioną niedzielę pary zatańczyły do największych przebojów z animacji Disneya, a gościem specjalnym wieczoru była Edyta Górniak. Artystka zaśpiewała "Kolorowy wiatr", a także zasiadła w jury programu. W pewnym momencie również wskoczyła na parkiet i w objęciach Rafała Maseraka próbowała zaimponować ekspertom. "Pewnych rzeczy się nie zapomina" - skwitowała krótko jej popis Iwona Pavlović.

Edyta Górniak i pozostali jurorzy przy stole jurorskim na planie programu Taniec z Gwiazdami.
Edyta Górniak zasiadła w jury ósmego odcinka 19. edycji "Tańca z Gwiazdami"Adam JankowskiEast News

Trwa 19. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie! Za nami ósmy odcinek rywalizacji, który przeniósł widzów do baśniowej krainy filmów Disneya. Wieczór okazał się szczęśliwy dla Dominika Rupińskiego i Estelli Francois, którzy zajęli pierwsze miejsce w tabeli otrzymując maksymalną liczbę punktów. Pecha mieli z kolei Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka, którzy - po zsumowaniu not jurorów oraz głosów widzów - stracili szansę na Kryształową Kulę i zmuszeni byli pożegnać się z rywalizacją. Co ciekawe, w ubiegłym tygodniu, przy okazji Latino Night, ta sama para rozbiła bank, zyskując najwięcej punktów ze wszystkich.

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Weronika Figiel

Edyta Górniak była gościnią specjalną "Tańca z Gwiazdami". Zaśpiewała, a także oceniała popisy uczestników jako jurorka

W ósmym odcinku "TzG" nie brakowało niespodzianek. Na scenie pojawiły się dwie gościnie specjalne - Edyta Górniak i Natalia Kukulska - które wykonały ponadczasowe przeboje z bajek Disneya. Pierwsza z nich sięgnęła po utwór z "Pocahontas", a druga po kawałek z "Herculesa", zachwycając tym samym publiczność.

Dodatkowo Edyta zasiadła u boku Julii Wieniawy, Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody, jako piąta jurorka. Wszystkich uczestników oceniała najwyższymi notami, nie szczędząc im komplementów. Do każdego z występów podchodziła z ogromną empatią, szukając najlepszych stron. Emocje okazały się dla niej najważniejszym kryterium.

Edyta Górniak nagle zdjęła buty i ruszyła na parkiet. Iwona Pavlović nie gryzła się w język!

W pewnym momencie dodatkowa jurorka sama postanowiła ruszyć na parkiet. Chciała sprawdzić, co jeszcze pamięta ze swojego udziału w "Tańcu z Gwiazdami" lata temu. "Ojej, nie mam butów, bo je zdjęłam, ale to może i lepiej" - krzyknęła zrzucając szpilki i ruszając w tany w objęciach Rafała Maseraka.

Para tancerzy w eleganckich strojach wykonuje dynamiczną figurę taneczną na kolorowo oświetlonej scenie programu telewizyjnego, a w tle kobieta w długiej sukni obserwuje ich z entuzjazmem.
Edyta Górniak z Rafałem Maserakiem na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"Wojciech OlkusnikEast News

Popis Edyty Górniak zachwycił Julię Wieniawę, natomiast Iwona Pavlović nie podzielała jej entuzjazmu. Po zobaczeniu ruchów 53-latki rzuciła żartobliwie, że "pewnych rzeczy się nie zapomina". Diwa, która 16 lat temu dotarła aż do półfinału programu, dopytała ekspertkę, czy "jeszcze ma tę ramę". Odpowiedź nie była jednak satysfakcjonująca. "Szczerze? Nie masz!" - skwitowała Czarna Mamba, wywołując śmiech wśród publiczności.

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