Świętokrzyska Gala Kabaretowa w Polsacie to wyjątkowe wydarzenie, które do Kadzielni co roku przyciąga tysiące fanów kabaretowego humoru. Tym razem podczas sobotniego widowiska będącego częścią festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, na scenie pojawił się niespodziewany gość. Nieoczekiwane wtargniecie na scenę Edyty Górniak poruszyło publiczność i wywołało ogromną konsternację.

Popularna wokalistka zupełnie nieoczekiwanie pojawiła się na scenie, chcąc zaśpiewać... hymn narodowy. Wokalistka wdała się w krótką rozmowę z prowadzącymi z Kabaretu Skeczów Męczących. "To może ja? Ja już się nauczyłam" - powiedziała, wzbudzając salwy śmiechu.

Edyta Górniak nagle wtargnęła na scenę. Zapowiedziała swój występ podczas Magicznego Zakończenia Wakacji

Ostatecznie Górniak zapowiedziała swój występ w niedzielę podczas koncertu kończącego tegoroczne wakacje. To właśnie w Kielcach będzie obchodziła jubileusz 30-lecia wydania swojego debiutanckiego albumu "Dotyk". Nie zabraknie takich przebojów, jak m.in. "Dotyk" czy "Jestem kobietą".

Na scenie pojawią się również: Beata Kozidrak i Bajm, Doda, Smolasty, Roxie, Golec uOrkiestra, Blanka, Vix.N czy Urszula, a także zagraniczne gwiazdy: Michael Patrcik Kelly czy Tommy Cash.

