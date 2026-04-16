Edyta Górniak mówi o przyszłości. "Wiem, jak będzie wyglądać następne 100 lat"

15 kwietnia w sieci pojawił się kolejny odcinek podcastu Cypriana Majchera. Gościem była Edyta Górniak, która tym razem skupiła się nie na muzyce, a na duchowości i własnych przekonaniach. W pewnym momencie rozmowy padły słowa, które natychmiast przyciągnęły uwagę słuchaczy.

"Ja mam wiedzę na temat tego, jak ma wyglądać następne 100 lat. Nie mogę powiedzieć, skąd mam tę wiedzę, ale kiedy nastały te czasy szoku i zatrzymania dla ludzi, ja wiedziałam, że to jest gruby scenariusz, złożony z wielu wątków, z wielu zależności" - wyznała.

Powrót do dawnych kontrowersji

To nie pierwszy raz, gdy Górniak dzieli się tego typu refleksjami. Jej wypowiedzi dotyczące kwestii zdrowotnych i sytuacji na świecie były szeroko komentowane i spotykały się z krytyką środowisk naukowych. Wokalistka znalazła się nawet w czołówce plebiscytu na "Biologiczną bzdurę roku", zajmując trzecie miejsce.

W najnowszym wywiadzie postanowiła odnieść się do tamtych wydarzeń i wyjaśnić swoje intencje.

"Może nie zawsze dobierałam słowa najmądrzej i w ostrożny sposób. Nie zastanawiałam się, czy coś mi za to grozi, czy ludzie to zrozumieją" - przyznała. "Chciałam ratować ludzi".

Duchowość, wizje i wcześniejsze wcielenia

Edyta Górniak od lat otwarcie mówi o swojej duchowości. W rozmowie ponownie wróciła do tematu wcześniejszych wcieleń, który już wcześniej budził spore emocje.

"Co do wcześniejszych wcieleń poprosiłam o aktywację wyłącznie nabytych umiejętności i wiedzy, bez aktywacji pamięci zdarzeń. Na Ziemi jestem od 4000 lat, mierząc czasem linearnym" - stwierdziła.

W przeszłości pojawiała się również na wydarzeniach związanych z alternatywnymi teoriami, gdzie mówiła m.in. o istnieniu "biorobotów" czy "hybryd".

Internet podzielony

Wypowiedzi Górniak szybko rozeszły się po sieci, wywołując skrajne reakcje. Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy - od pełnych zachwytu po zdecydowanie krytyczne.

"Piękna kobieta z pięknym umysłem i sercem. Ja jej wierzę" - piszą jedni. "To brzmi jak scenariusz filmu science fiction" - odpowiadają inni. Nie brakuje też głosów, że artystka powinna skupić się wyłącznie na muzyce.

Choć Edyta Górniak pozostaje jedną z największych gwiazd polskiej sceny, jej medialny wizerunek od dawna wykracza poza działalność artystyczną. Najnowszy wywiad tylko potwierdza, że wokalistka nie zamierza rezygnować z dzielenia się swoimi przekonaniami - nawet jeśli wywołują one kolejne fale dyskusji.

