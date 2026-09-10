Edyta Górniak miała wystąpić w śmiałym filmie. Reżyser "myślał, że jest bardzo odważna"

Drugie miejsce na Eurowizji w 1994 roku otworzyło Edycie Górniak drogę do wielkiej kariery. W Polsce stała się jedną z najgorętszych gwiazd młodego pokolenia, a jej talentem zainteresował się Andrzej Żuławski. Reżyser przygotowywał wtedy "Szamankę" i szukał aktorki, która zagra Włoszkę - nieprzewidywalną studentkę wikłającą się w burzliwy związek z antropologiem Michałem.

Żuławski uznał, że młoda wokalistka ma odpowiednią charyzmę i odwagę. Innego zdania była Manuela Gretkowska, autorka scenariusza filmu.

Gretkowska opowiedziała o kulisach pracy nad filmem w podcaście Kozaczek.pl. Zaznaczyła, że kandydaturę Górniak wysunął sam reżyser, będący pod wrażeniem jej eurowizyjnego występu.

"Widział w niej talent, urodę. Myślał, że jest bardzo odważna" - mówiła o Żuławskim.

Scenarzystka nie podzielała jego entuzjazmu. Rola wymagała odtwórczyni całkowitego podporządkowania się bezkompromisowej wizji reżysera, również w najbardziej śmiałych scenach. Zdaniem Gretkowskiej Górniak nie była na to przygotowana.

Z rozmów z wokalistką zapamiętała przede wszystkim pytanie o jej filmowy strój. "Edyta spytała, w jakim sweterku będzie występowała" - relacjonowała. Dla autorki scenariusza był to sygnał, że artystka zupełnie inaczej wyobraża sobie udział w produkcji.

"Edyta to nie jest ta osoba. To była pomyłka" - podsumowała Gretkowska.

W "Szamance" wystąpiła Iwona Petry

Główną rolę ostatecznie otrzymała debiutująca Iwona Petry. Partnerował jej Bogusław Linda, który wcielił się w antropologa Michała. Gretkowska po latach oceniła wybór aktorki jako "strzał w dziesiątkę".

"Szamanka" miała premierę w 1996 roku i od początku wzbudzała skrajne reakcje. Film opowiadał o gwałtownej relacji dwojga bohaterów, prowadzącej ich do coraz bardziej destrukcyjnych zachowań. Duże emocje budziły sceny erotyczne, przemoc oraz sposób, w jaki Żuławski poprowadził aktorów.

Produkcja do dziś pozostaje jednym z najgłośniejszych polskich filmów lat 90. Trudno jednak przewidzieć, jak zostałaby przyjęta, gdyby w postać Włoszki wcieliła się Edyta Górniak, znana wówczas przede wszystkim z musicalu "Metro", Eurowizji oraz przebojów z debiutanckiej płyty "Dotyk".