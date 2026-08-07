Edyta Górniak i Sound'n'Grace razem na scenie. Wyjątkowy moment podczas ramówki Polsatu

W programie konferencji ramówkowej Polsatu znalazło się miejsce na muzyczny akcent poświęcony działalności Fundacji Polsat. Edyta Górniak wystąpiła razem z chórem Sound'n'Grace, wykonując piosenkę "Wystarczy chcieć".

Utwór od lat pojawia się przy najważniejszych inicjatywach Fundacji i stał się jej muzycznym znakiem rozpoznawczym. Tym razem piosence towarzyszyły archiwalne materiały przedstawiające podopiecznych organizacji oraz ich rodziny. Pokazano także, jak na przestrzeni trzech dekad zmieniała się skala udzielanego wsparcia.

Fundacja Polsat ma już 30 lat

Jubileuszowa część wydarzenia nie ograniczyła się do występu. Głos zabrał również Bartosz Kwiatek, gospodarz programu "Jesteśmy dla dzieci", który na antenie Czwórki przedstawia historie osób korzystających z pomocy Fundacji.

"To już trzy dekady pomagania chorym dzieciom, ich rodzinom oraz wspierania szpitali i placówek medycznych w całej Polsce. Ale ten jubileusz nie jest opowieścią o liczbach - to przede wszystkim opowieść o ludziach" - podkreślił prowadzący.

Przez 30 lat zmieniły się nie tylko potrzeby placówek medycznych, lecz także sami podopieczni. Część z nich jest już dorosła i założyła własne rodziny, podczas gdy organizacja obejmuje opieką kolejne dzieci.

Edyta Górniak i Sound’n’Grace Zobacz galerię + 4

"Wielu naszych podopiecznych zdążyło dorosnąć i założyć własne rodziny, a Fundacja wciąż przyjmuje pod swoje skrzydła kolejne maluchy, które potrzebują pomocy" - mówił Bartosz Kwiatek.

O pracy organizacji opowiada program "Jesteśmy dla dzieci". Widzowie poznają w nim podopiecznych Fundacji Polsat, ich bliskich, lekarzy oraz osoby zaangażowane w leczenie i rehabilitację najmłodszych.

Nowe odcinki można oglądać w każdą sobotę o godz. 9.05 w Czwórce.