Edyta Geppert - zapamiętana z takich przebojów jak "Jaka róża, taki cierń" czy "Och, życie, kocham cię nad życie", otwiera się w nowym oknie - w najnowszym wywiadzie dla Plejady opowiedziała o swoim stosunku do młodych artystek.

Przyznała, że według niej wszystkie wokalistki młodego pokolenia śpiewają podobnie. "Robią dokładnie to samo i tak samo, jak ich koleżanki, które już wcześniej odniosły sukces" - skomentowała.

"Smuci mnie też to, że większość osób wchodzących na artystyczną drogę, mówi o karierze, sławie i pieniądzach, a nie o sztuce, pięknie i dobru. A to właśnie te wartości powinny być, w moim odczuciu, istotą działalności artysty" - dodała.

Edyta Geppert o branży muzycznej. "Wystarczająco dużo mówię piosenkami"

We wspomnianym wywiadzie stwierdziła, że nigdy nie uważała rozmów z dziennikarzami i obecności na branżowych imprezach za swój obowiązek. Dodała również, że nie miała zbyt dobrych wspomnień dotyczących pracy z mediami.

"Nie wydaje mi się, żeby udzielanie wywiadów i 'bywanie' było istotą mojego zawodu. Wystarczająco dużo mówię o sobie swoimi piosenkami. (...) Nie mam dobrych doświadczeń w kontaktach z mediami. Wielokrotnie, mimo autoryzacji, redaktorzy zmieniali moje wypowiedzi, a zdarzało się również, że czytałam wywiady ze sobą, których nie udzieliłam" - mówiła.

Odniosła się też do piosenki "Szukaj mnie" z filmu "Kogel-mogel" (śpiewanej przez nią w 1988 roku), którą w nowej wersji wykonali Anna Rusowicz i Sławek Uniatowski. Wyznała, że nie dostała zaproszenia do zaśpiewania utworu ponownie. "Mam do nich żal, że zmienili tekst. To nie powinno się zdarzyć. Poza tym wykonywanie tej piosenki we dwoje wydaje mi się kompletnie nieuzasadnione. Ale to zdolni ludzie, więc zaśpiewali ją ładnie. Tylko czy zawsze chodzi wyłącznie o to, by coś ładnie zaśpiewać?" - dodała jeszcze.



