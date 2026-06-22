Ed Sheeran na przestrzeni lat wypromował masę przebojów, w tym między innymi "Shape of You", "Perfect", "Photograph" czy kultowe "Thinking out Loud", które często wybrzmiewa nawet na weselach. Jeden z jego najnowszych hitów, "Azizam", wciąż doskonale radzi sobie w stacjach radiowych, jednak jak ogłosił wokalista, w najbliższej przyszłości muzyk może skupić się na życiu rodzinnym. Czy zrezygnuje z koncertowania?

Ed Sheeran ma inne plany na przyszłość. Chce skupić się na rodzinie

"Możliwe, że zrobię sobie trochę wolnego, kiedy ta trasa się skończy, i zajmę się byciem tatą" - wyznał na scenie Ed Sheeran, który obecnie podróżuje w ramach trasy "Loop Tour". O swoich planach artysta opowiedział podczas koncertu w Glendale w stanie Arizona - brytyjski gwiazdor przyznał, że chce poświęcić więcej czasu rodzinie i skupić się na wychowywaniu dzieci.

Przypomnijmy, iż wokalista oraz jego żona Cherry Seaborn wychowują dwie córki - pięcioletnią Lyrę i czteroletnią Jupiter. Muzyk od lat koncertuje, a więc zmaga się z rozłąką, o której wielokrotnie śpiewał w swoich piosenkach. Jego poprzednia trasa, "Mathematics Tour", trwała ponad trzy lata, a w jej ramach artysta wstąpił również do Polski, a dokładniej do Wrocławia nie na jeden, a na dwa koncerty.

Trasa "Loop Tour" potrwa do grudnia 2026 roku.

Viki Gabor o relacji z mamą. "To, że daje sobie ze mną radę, to jest naprawdę cud" INTERIA.PL