"Tak, zgoliłem włosy. Chciałem to zrobić, żeby zaznaczyć nowy start. Wiele nowych początków w moim życiu w tym momencie" - napisał Ed Sheeran w mediach społecznościowych, prezentując nowy wizerunek.

We wpisie podsumował ostatnie wydarzenia w jego życiu. Wokalista pochwalił się, że ukończył oglądanie serialu "Stranger Things" ("sezon 4 rozwala"), przeczytał nagrodzoną Pulitzerem powieść "Demon Copperhead" Barbary Kingsolver oraz zdobył w sklepie płytowym w Williamsburgu winyl "the traveller" Allana Taylora. Opublikował też zdjęcie ze spotkaniem z producentem Martinem Garrixem i ujawnił, że zmagał się z półpaścem.

Ed Sheeran z ogoloną głową rozpoczyna nowy etap

Wokalista zapowiedział, że na początku maja wraca na trasę "Loop" podczas której promuje ostatnią płytę "Play" z września 2025 r. W najbliższym czasie odwiedzi Amerykę Środkową i Południową, by w połowie czerwca przenieść się do Ameryki Północnej. Pod koniec roku powróci na kolejne koncerty do Ameryki Południowej.

Przypomnijmy, że ostatni raz Sheeran w Polsce wystąpił w połowie sierpnia 2025 r. na dwóch koncertach we Wrocławiu. To wówczas doszło do jego spotkania z Łatwogangiem, najpopularniejszym obecnie influencerem w Polsce, który prowadził głośny 9-dniowy charytatywny stream na rzecz fundacji Cancer Fighters. Przez jego kawalerkę w Warszawie przewinęły się tłumy osób - gwiazd muzyki, filmu, sportu i internetu, a wiele z nich na znak solidarności z chorymi przed kamerą ogoliły sobie głowy. Do wtorkowego wieczora zebrano ponad 282 mln zł (akcja zakończy się w środę o godz. 20).

Nic więc dziwnego, że pod wpisem Eda Sheerana pojawiło się mnóstwo komentarzy z Polski, dopytujących, czy ta zbieżność z akcją Łatwoganga nie jest przypadkowa. "Trzeba było przyjechać na stream Łatwoganga i się ogolić", "To najmodniejsza fryzura tego sezonu", "Timing nie mógłby być lepszy" - piszą polscy internauci, oznaczając profile Łatwoganga i Cancer Fighters.

Dodajmy, że podczas przejażdżki rowerem po Wrocławiu Łatwogang rzucił wyzwanie Edowi Sheeranowi - jeśli ich filmik zdobędzie milion polubień, to razem nagrają piosenkę. Całość zakończyła się powodzeniem, a efektem był opublikowany na początku października 2025 r. utwór "Azizam". To polska wersja hitu brytyjskiego gwiazdora. Ed i Łatwogang razem zaśpiewali refren, a zwrotka należała do Polaka, który wymyślił nowy tekst. Z kolei za polskie tłumaczenie wspólnych partii odpowiadali bracia Mattia i Elie Rosinski z grupy BeMy, którzy od lat przyjaźnią się z Sheeranem.

Do polskiej wersji "Azizam" powstał także prześmiewczy klip, w którym Ed Sheeran i Łatwogang siedzą razem na kanapie, śpiewając wprost do kamery. Chwilami próbują stawać na głowie na sofie albo leżą w dziwnych pozach, a za nimi pojawiają się przypadkowe obrazki, takie jak morskie fale, zdjęcie kota, herb klubu piłkarskiego Legia Warszawa czy gotujące się pierogi.

