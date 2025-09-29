Brytyjski gwiazdor Ed Sheeran na scenie muzycznej działa od wielu lat. Na całym świecie może chwalić się milionami fanów, którzy cenią sobie jego wrażliwość, oraz umiejętność tworzenia wielkich przebojów. W jego katalogu znajdziemy hity takie jak "Shape of You", "Thinking Out Loud", "The A Team" czy "Perfect". Na przestrzeni lat Sheeran współpracował z wielkimi gwiazdami, m.in. z Taylor Switft czy One Direction.

12 września 2025 roku ukazał się jego ósmy album studyjny o tytule "Play". Wydawnictwo promowane było singlami "Azizam" i "Sapphire". Kawałki łączą klasyczną romantyczną tematykę z wpływami muzyki indyjskiej. Ogromną zaletą muzyka była jego bardzo przyjazna aparycja, która nie charakteryzowała się wyrzeźbioną sylwetką. Muzyk daleki był wizerunkowi przeciętnego macho, jednak teraz sytuacja ta może się całkowicie zmienić.

Ed Sheeran chce całkowicie zmienić swój wygląd?

Muzyk odwiedził niedawno radio SiriusXM, gdzie w programie "Radio Andy" zdradził, że od początku roku intensywnie trenuje na siłowni: "Na początku chciałem tylko zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale szybko pomyślałem: Zobaczmy, jak daleko mogę to pociągnąć".

Nowym celem Eda Sheerana jest wyrzeźbienie sześciopaka, którego jak sam przyznał, nigdy wcześnie nie posiadał: "Pomyślałem: Zobaczę, czy mogę to zrobić".

Mimo wszystko przyznał, że utrzymuje zdrowe podejście do treningów i czasami "psuje plan" wychodząc ze znajomymi i pijąc piwo.

W rozmowie podkreślił, że wytwórnia nie wymagała od niego intensywnych treningów, ale komentarze w sieci i reakcje mediów na jego wizerunek sprawiły, że odczuwał presję: "Branża muzyczna to przede wszystkim muzyka, a dopiero potem wygląd. Ale presja zewnętrzna istnieje i sprawia, że zaczynasz myśleć, że musisz wyglądać jak wszyscy inni".

