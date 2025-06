Ed Sheeran podjął szokującą decyzję po incydencie w jego domu. Chce chronić swoją rodzinę

Ed Sheeran w ostatnim wywiadzie przyznał, że na teren jego posiadłości w Suffolk próbowali wedrzeć się nieznani sprawcy. Zdarzenie to skłoniło artystę do podjęcia natychmiastowych kroków. Piosenkarz podkreślił, że bezpieczeństwo rodziny to dla niego absolutny priorytet.