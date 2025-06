Roxie Węgiel to wokalistka, która rozpoczęła swoją muzyczną karierę w bardzo młodym wieku. Polacy usłyszeli o niej za sprawą programu TVP "The Voice Kids". Zgłosiła się do talent-show w wieku zaledwie 12 lat i już podczas Przesłuchań w ciemno zachwyciła trenerów swoim brawurowym wykonaniem ballady "Halo" z repertuaru Beyonce. Młoda Roxie trafiła do drużyny Edyty Górniak, a następnie pod skrzydłami diwy dotarła aż do finału. Ostatecznie wygrała cały program, a już niedługo później dowiedziała się, że będzie reprezentować Polskę w konkursie Eurowizji Junior.

To dzięki tej piosence zyskała popularność. Roxie wyznała, że z początku za nią nie przepadała!

Roxie już wtedy wiedziała, że najbliżej jej jest do balladowych utworów. Gdy poinformowano ją, że w międzynarodowym konkursie wystąpi z taneczną piosenką "Anyone I Want To Be", młoda wokalistka była załamana. Po latach wyznała, że kompozycja nie spodobała jej się, ponieważ widziała siebie w zupełnie innym repertuarze. Ostatecznie jednak kawałek zapewnił jej zwycięstwo w prestiżowej rywalizacji.

"Zostałam trochę postawiona pod ścianę, jeśli chodzi o wybór piosenki na Eurowizję Junior. (...) W ogóle mi się ta piosenka nie podobała, w ogóle! Ja widziałam siebie w jakiejś balladzie. Wiesz, Eurowizja Junior, ja wychodzę, Celine Dion, wielka suknia, wiatr we włosach, śpiewam piękną balladę, a tutaj: 'Albo śpiewasz to, albo nie jedziesz!'. Nagrywałam to na partie, bo płakałam. Pamiętam, jak nagrywałam z papierem toaletowym w dłoniach, bo cały czas płakałam" - opowiedziała w rozmowie z Eską.

Roxie Węgiel lepiej czuje się w balladach. Jej wielki hit "Miasto" mógł nigdy nie zostać singlem

Okazuje się, że "Anyone I Want To Be" to nie jedyna piosenka z repertuaru Roxie, która z początku nie przypadła do gustu samej zainteresowanej. Wokalistka w ostatnim wywiadzie przyznała, że jej słynny przebój "Miasto" również wzbudzał w niej wiele wątpliwości. Gwiazda nie chciała nawet wydać go jako singla promującego album "13+5". Przekonali ją do tego współpracownicy!

"Nie byłam przekonana do tej piosenki od samego początku. Historia za tym utworem kryje się taka, że zrobiliśmy cały album, przyszedł czas na wybieranie singli z tej płyty i tak w sumie nie byłam do końca pewna, co wybrać, wiec zapytałam chłopaków, z którymi pracowałam przy tym projekcie, w tym mojego Kevina. Wszyscy postawili na 'Miasto', więc uznałam: 'No dobra'" - wspomniała Roxie Węgiel dla Eski.

Piotr Cugowski o występie z Garou. Wokaliści zawładnęli opolską publicznością Interia pl INTERIA.PL