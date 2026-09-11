Zaledwie dwa tygodnie po śmierci legendarnej Dolly Parton do sieci trafiło nowe nagranie z jej udziałem. "Bound to Ride" artystka nagrała wspólnie z grupą The First Ladies of Bluegrass, w której skład wchodzą: Alison Brown (banjo), Becky Buller (skrzypce), Sierra Hull (mandolina), Missy Raines (kontrabas) oraz Molly Tuttle (gitara). Muzyczki przygotowały melodię, a Parton nagrała swoją partię osobno - w czasie pandemii kilka lat temu.

Wersja Dolly i The First Ladies of Bluegrass to cover piosenki w oryginale należący do The Stanley Brothers. Pierwsza, autorska aranżacja pochodzi z 1964 r.

"Bound to Ride" znajdzie się na nadchodzącym albumie zespołu, zatytułowanym "Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers", którego premiera odbędzie się już 16 października. W ramach krążka The First Ladies of Bluegrass do duetu zaprosiły nie tylko Dolly Parton, lecz także Williego Nelsona, Jameya Johnsona, Billy'ego Stringsa, Dierksa Bentleya, Rhiannon Giddens, Steve'a Martina, Jima Lauderdale'a, Nitty Gritty Dirt Band, The Travelin' McCourys oraz zespołu I'm With Her.

Parton zdecydowała się na współpracę z formacją w szczególności ze względu na swoje zamiłowanie do muzyki bluegrass, czyli amerykańskiego gatunku rozrywkowego, z szybkim tempem, wirtuozerią i tradycyjnymi instrumentami, wywodzącego się z połączenia country, folku i bluesa. W 1999 r. ikona wydała autorski album w całości utrzymany w takiej stylistyce - "The Grass Is Blue" - za który otrzymała nawet nagrodę Grammy. Później w ręce fanów oddała jeszcze dwa bluegrassowe albumy - "Little Sparrow" z 2001 r. oraz "Halos & Horns" z 2002 r.

Kolejny pośmiertny utwór Dolly Parton ukaże się w 2046 r.! Gwiazda chciała, aby słuchacze usłyszeli go w jej setne urodziny

Słuchacze myśleli dotychczas, że na pośmiertne nagranie Dolly Parton będą zmuszeni poczekać wiele lat. "Bound to Ride" to bowiem nie jedyna nieopublikowana piosenka wokalistki, która czeka na premierę. W 2015 r. gwiazda nagrała utwór "My Place in History", który odłożyła jednak na specjalną okazję. Taśmę zamknięto w specjalnej skrzynce, należącej do Parton DreamMore Resort w Pigeon Forge w stanie Tennessee, a Dolly przekazała dokładne wskazówki, kiedy skarb ma zostać otwarty, a kawałek wypuszczony w świat. Utwór trafi do słuchaczy dokładnie 19 stycznia 2046 r., czyli w dzień setnych urodzin zmarłej ikony.

Dolly Parton zmarła po ukrytej walce z chorobą. To ona rozsławiła gatunek country

Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 r., dożywając 80 lat. Przykre wieści o jej odejściu przekazał w specjalnym nagraniu wideo Brin Seaver, szef ochrony i siostrzeniec gwiazdy. Gwiazda zmarła w centrum onkologicznym w Nashville, w otoczeniu najbliższych. Dopiero po jej śmierci ujawniono, że od pewnego czasu zmagała się z nowotworem.

Dolly Parton zapisała się w historii światowej muzyki nie tylko jako ikona country, która rozsławiła gatunek i pomogła mu przedostać się do mainstreamu. Była też aktorką, filantropką i kompozytorką. Napisała przeboje, takie jak "Jolene", "Coat of Many Colors", "9 to 5" czy "I Will Always Love You". W jej dyskografii znalazło się 49 albumów studyjnych. Była też laureatką 11 nagród Grammy - w tym statuetki za całokształt działalności artystycznej.