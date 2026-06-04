"Dumka na dwa serca" uznawana jest za jeden z najpopularniejszych utworów polskiej muzyki filmowej. Za kompozycję odpowiada Krzesimir Dębski, a autorem tekstu jest Jacek Cygan. Utwór śpiewany przez Edytę Górniak i Mietka Szcześniaka był głównym motywem muzycznym filmu "Ogniem i mieczem", nakręconego przez Jerzego Hoffmana.

W 1999 r. "Dumka..." zdobyła tytuł "Przeboju roku", a siedem lat później wygrała statuetkę "Najpiękniejszej piosenki z sercem", wręczaną przez TVP1 i radio RMF FM. W 2007 r. "Dumka" dostała prestiżową Złotą Kaczkę magazynu "Film" i miano "Najlepszej piosenki filmowej 50-lecia".

Tyle zarobił na "Dumce na dwa serca". Padła konkretna kwota

W rozmowie z Plejadą Mietek Szcześniak wrócił do "Dumki na dwa serca", zdradzając, że nie zarobił na niej zbyt wiele. "Chyba nie powinienem narzekać, bo ostatecznie zgodziłem się na podpisanie umowy, którą mi zaproponowano. Menadżer doradził mi, bym to zrobił, więc zrobiłem. Ale prawie nic na tym nie zarobiłem" - stwierdził.

"Za nagranie piosenki, nakręcenie teledysku i całą akcję promocyjną na rękę dostałem cztery tysiące trzysta. Nie milionów. Trochę mnie panowie oszukali. Ale mogę mieć pretensje tylko do siebie. Zgodziłem się na to. Nagrywałem wtedy płytę 'Spoza nas' i głowę miałem kompletnie gdzieś indziej" - mówił dalej.

"Przekonywano mnie, że muzyka filmowa się nie sprzedaje. Poklepywano mnie po plecach i obiecywano, że w zamian za to wytwórnia nakręci teledysk promujący mój nowy album. Mówię o tym dlatego, żeby młodzi ludzie nie mieli poczucia, że tylko oni dojeni są przez firmy fonograficzne. My też byliśmy. Jest pełno ludzi, którzy z nas żyją. Jesteśmy na końcu tego łańcucha pokarmowego" - podsumował gorzko.

Mietek Szcześniak o duetach. "Najważniejsze jest przesłanie"

W wywiadzie muzyk został zapytany również, czy jest szansa na nagranie kolejnego duetu z Edytą Górniak. "Pojawił się kiedyś taki pomysł, ale nie wyszło. Odłożyliśmy więc sprawę na bok. Każde z nas idzie swoją drogą" - powiedział.

Padło też pytanie, czy byłyby gotowy na "muzyczny mariaż", na przykładzie duetu Justyny Steczkowskiej i Skolima. "To zależy, czego dotyczyłaby piosenka. Kiedyś nagrałem 'Wstawaj' z Mezem, a jeden z młodych wokalistów zapytał mnie, dlaczego się na to zgodziłem i dodał, że Mezo nie był zbyt akceptowany w środowisku hip-hopowców. Odpowiedziałem mu, że dla mnie najważniejsze jest przesłanie" - wytłumaczył.

Mietek Szcześniak o duecie z Edytą Górniak: Pięknie trafić pod strzechy INTERIA.PL INTERIA.PL



