Duffy, a właściwie Aimee Anne Duffy, zdobyła popularność dzięki debiutanckiemu albumowi "Rockferry", który ukazał się w 2008 roku. Promował go m.in. singel "Mercy", który szybko stał się wielkim przebojem.

Wokalistka podbijała listy przebojów oraz zgarnęła statuetkę Grammy za najlepszy album pop oraz trzy nagrody BRIT. Druga płyta - "Endlessly" (2010) - nie spotkała się już z dobrym przyjęciem. Niedługo później Duffy całkiem zniknęła ze sceny, a od 2017 roku nie udzielała wywiadów.

Dopiero w 2020 roku wokalistka zdecydowała się opowiedzieć, co tak naprawdę się z nią działo. "Możecie sobie wyobrazić, ile razy myślałam, aby o tym napisać. (...) Nie jestem do końca pewna, czy to odpowiedni czas, ale czuję, że to pozwoli mi się wyzwolić. Wielu z was ostatnio zastanawiało się, gdzie zniknęłam. Jeden z dziennikarzy odnalazł mnie, skontaktował się ze mną, a ja opowiedziałam mu o wszystkim minionego lata. Był uprzejmy i poczułam, że w końcu mogę mówić" - pisała, tłumacząc, że w 2011 roku, w dniu swoich urodzin, została porwana i wykorzystana.

Duffy powraca na scenę! Gdzie i kiedy wystąpi?

Jak już wiadomo, Duffy wystąpi w lipcu w Londynie w ramach kameralnego, "sekretnego" wydarzenia. Bilety na wydarzenie będą dostępne wyłącznie w bezpłatnym losowaniu, a fani już nie mogą doczekać nowej twórczości piosenkarki. Co ciekawe, obok znanych hitów, widownia usłyszy premierowe utwory, nad którymi gwiazda pracowała w ostatnim czasie.

Koncert odbędzie się 5 lipca br. w Londynie. Artystka zapowiedziała, że będzie to kameralne wydarzenie w "sekretnej, intymnej" lokalizacji, której dokładnego miejsca nie ujawniono.

Jak potwierdzono, wejście na koncert będzie możliwe jedynie poprzez darmowe losowanie biletów. Fani zainteresowani udziałem będą musieli zgłosić się przez specjalny formularz, podając podstawowe dane kontaktowe, zaś sami zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo. Ze względu na ograniczoną pojemność przygotowywanego show, niewielu słuchaczy będzie mogło zobaczyć Duffy na żywo.

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