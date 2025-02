Kluczowe tematy twórczości Karin Ann to równość płci, zdrowia psychicznego i praw człowieka. Jej piosenki to opowieść o miłosnych rozterkach, toksycznych relacjach i młodzieńczych niepewnościach. Otwarcie mówi o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. Artystka porusza także swoje trudne doświadczenia dorastania jako queerowa kobieta na Słowacji.

22-latka nazywana jest też "nowym głosem pokolenia Z". O uczestniczce Open'er Festival 2024 robi się też coraz głośniej na scenie alternatywnego popu. Jako najczęściej streamowana artystka Spotify GLOW w 2024 roku, Karin Ann znalazła się w prestiżowym gronie obok takich artystów jak m.in. Rina Sawayama. Wystąpiła też gościnnie w teledysku Suki Waterhouse do utworu "Model, Actress, Whatever". Magazyn NME umieścił ją na liście "10 najważniejszych nowych artystów, których należy zobaczyć na SXSW".

Karin Ann i Duncan Laurence w poruszającym duecie. "Opowieść o stracie i żalu"

Po premierze debiutanckiej płyty "through the telescope" Słowaczka prezentuje poruszający singel "choking on my words". W piosence połączyła siły z pochodzącym z Holandii Duncanem Laurence'em, zwycięzcą Eurowizji 2019.

"Choking on my words" to opowieść o stracie i żalu, w której przejmujący tekst łączy się z charakterystyczną dla Karin Ann wrażliwością. Współpraca z Duncanem Laurence'em narodziła się naturalnie - ich głosy i wizja piosenki idealnie uzupełniły się podczas sesji nagraniowej w Los Angeles.

"Napisałam tę piosenkę jako rozmowę z mroczniejszą stroną siebie - częścią, której może nie chcemy konfrontować, ale musimy, by zrozumieć i pójść dalej. Współpraca z Duncanem była niezwykle naturalna, a jego wkład dodał tej piosence perpektywę, której sama nigdy bym nie dostrzegła. Jestem bardzo dumna z tego, co wspólnie stworzyliśmy” - podkreśla Karin Ann.

"Jestem fanem Karin od dawna, więc gdy wysłała mi demo 'choking on my words' i zapytała, czy chciałbym napisać swoją zwrotkę i zaśpiewać w tym utworze, nie miałem wątpliwości. Jest w tej piosence coś wyjątkowego - sposób, w jaki się rozwija, surowość dźwięków wiolonczeli, a także to, jak jej głos wciąga słuchacza w kinowy sen i burzliwe emocje jednocześnie. To zaszczyt być częścią tego projektu. Nie mogę się doczekać, kiedy wszyscy usłyszycie efekty naszej wspólnej sesji. Dziękuję, Karin" - dodaje Duncan Laurence.

