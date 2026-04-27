Dua Lipa, jedna z najbardziej wpływowych piosenkarek pop młodego pokolenia, opublikowała na swoim Instagramie serię zdjęć, którą zaskoczyła słuchaczy. Artystka wybrała się z niespodziewaną wizytą do Warszawy, a kilka dni spędzonych w polskiej stolicy uchwyciła na wyjątkowych fotografiach. Widzimy, że nie tylko zwiedziła miasto, lecz także udało jej się skosztować lokalnych przysmaków, wśród których znalazły się pierogi czy też tradycyjne cukierki, znane wszystkim rodakom.

"Weekend in Warszawa" - podpisała zamieszczone w sieci kadry Dua Lipa.

Pojawienie się brytyjskiej gwiazdy w Warszawie prędko stało się jednym z najgorętszych tematów w polskich mediach społecznościowych. Fani dowiedzieli się o pobycie piosenkarki jeszcze zanim ta opublikowała zdjęcia na swoim Instagramie. Jedna z fanek zauważyła bowiem 30-latkę podczas beztroskiego spaceru po ulicach miasta i poprosiła ją o wspólne selfie. Inne dwie wielbicielki Duy spotkały ją z kolei chwilę później w winiarni na warszawskim Śródmieściu.

Co Dua Lipa robiła w Warszawie? Jak podaje informator, nie przyjechała do Polski, aby zwiedzać

Spotkania fanów z Duą i zdjęcia opublikowane przez samą artystkę wywołały nie tylko ogromne poruszenie wśród polskich słuchaczy, lecz także falę spekulacji na temat tego, co było powodem jej wizyty. Część głosów wskazała na potencjalny występ Lipy na jednym z tutejszych festiwali, inni zaś mówili o najzwyklejszej wizycie turystycznej. Pudelkowi udało się dotrzeć do informacji, według których brytyjska piosenkarka faktycznie przyjechała do Warszawy w celach zawodowych.

"W warszawskim studiu ATM Dua Lipa kręciła reklamę kosmetyków. Po prostu studio jest tu tańsze" - przekazał informator portalu.

Pudelek dowiedział się także, gdzie popularna 30-latka zatrzymała się podczas swojej wizyty w Warszawie. Okazało się, że piosenkarka albańskiego pochodzenia wynajęła apartament w jednym z najbardziej luksusowych hoteli stolicy - w Raffles Europejskim.

"To hotel, który często wybierają zagraniczne gwiazdy. Wizyta była utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Roiło się od ochroniarzy, którzy pilnie strzegli dostępu do wokalistki" - dowiadujemy się od informatora.

