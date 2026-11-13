Coachella Valley Music and Arts Festival to festiwal, który co roku przyciąga rekordową liczbę fanów muzyki na żywo - jest nazywany największym festiwalem na świecie. Oprócz początkujących muzyków, którzy dopiero zaczynają swoją karierę i dostają szansę, aby zaprezentować się wielkiej publiczności, w line-upie nie brakuje nigdy znanych nazwisk. Wygląda na to, że trzy wielkie są już brane pod uwagę w kontekście bycia headlinerem, czyli "prowadzącym" dany dzień i zamykającym koncertową serię.

Gwiazdy często marzą, aby znaleźć się wśród artystów, którzy mają w swoim dorobku bycie headlinerem Coachelli, czyli główną gwiazdą wieczoru muzycznego wydarzenia. Zaszczytny tytuł oznacza wystąpienie na głównej scenie w godzinach najbardziej atrakcyjnych dla zebranej publiczności, która liczy wiele tysięcy fanów muzyki.

Dua Lipa headlinerką Coachelli 2027. "Jako fan Madonny jestem bardzo zniesmaczony"

Oficjalne ogłoszenie organizatorów festiwalu potwierdziło, że swoje marzenie o staniu się headlinerką spełni m.in. Dua Lipa. Oprócz niej, w innych dniach tytuł headlinera należy do takich artystów jak Tame Impala (Kevin Parker) czy SZA.

Jak już wiadomo, Coachella 2027 połączy w sobie alternatywny pop i R&B (SZA), jakościowy pop (Dua Lipa) oraz kultowe psychodeliczne brzmienie (Tame Impala). Przypomnijmy, iż Tame Impala wyprodukował brytyjskiej wokalistce jej ostatni krążek "Radical Optimism" ("Houdini, otwiera się w nowym oknie", "Training Season", "Illusion") - muzyczny duet zapraszał się nawzajem w ostatnich latach do wspólnych występów podczas innych wielkich festiwali. Co ciekawe, Brytyjka nigdy wcześniej nie zagrała na Coachelli pełnego solowego koncertu.

Na słynnej pustyni wystąpią również tacy artyści jak m.in. Zara Larsson, Steve Lacy, Phoebe Bridgers, Weezer, Role Model, Adéla, Enigma, Dom Dolla, Kygo i Madonna, która, ku zdziwieniu wielu wiernych fanów, nie znajdzie się podczas koncertu w roli wielkiej gwiazdy wieczoru, ustępując ten zaszczyt młodszej koleżance z branży - Dui Lipie z Kosova. Zmniejszona czcionka na plakacie promującym nadchodzącą Coachellę również rozjuszyła słuchaczy 68-letniej wokalistki.

Plakat przedstawiający line-up Coachelli 2027 Coachella 2027 materiały promocyjne

"Nie rozumiem, czemu Madonna nie jest headlinerką. Przecież ten rok należał do niej, a Dua nie wydała nawet żadnego albumu", "Madonna pod Lipą. Świat popu schodzi na psy", "To największy błąd w historii. Nawet nie wiem, jak to skomentować", "Czy Dua coś ostatnio wydawała? SZA też? Madonna wydała w tym roku najlepszy album", "Jako fan Madonny jestem bardzo zniesmaczony", "To będzie najnudniejsza Coachella w historii" - piszą fani piosenkarki w serwisie X.

"Dua Lipa jest na czasie i na pewno da świetny show. Nie przesadzajcie", "Nie pomyśleliście, że może planuje na kwiecień rollout nowego albumu?", "To tylko rozpiska wykonawców, a wy robicie wielkie halo z niczego", "Madonna to powinna już przejść na emeryturę. Babcia już ledwo chodzi, poza tym nie umie śpiewać", "Dua, widzimy się na pustyni! Trzymamy kciuki!" - kontrują fani Lipy.

Przypomnijmy, że przyszłoroczna Coachella odbędzie się w Empire Polo Club w Indio w Kalifornii. Festiwal zaplanowano na dwa weekendy: 9-11 kwietnia 2027 roku i 16-18 kwietnia 2027 roku. Zgodnie z pustynną tradycją artyści wystąpią podczas obu weekendów.

Co słychać u Madonny? Do współpracy chętnie zaprasza koleżanki z branży

Niedługo po tym, gdy Madonna ogłosiła premierę krążka "Confessions II" ("I Feel So Free, otwiera się w nowym oknie"), będącego drugą częścią kultowego już "Confessions on a Dance Floor" (2005), wystąpiła w towarzystwie Sabriny Carpenter na Coachelli 2026, aby wypromować nadchodzący projekt. Współpraca wokalistek przy singlu "Bring Your Love" zachwyciła fanów, potem przyszedł czas na premierę singla "Love Sensation, otwiera się w nowym oknie" oraz specjalnego filmu, a następnie słuchacze gwiazdy doczekali się wielkiej premiery całego projektu, która miała miejsce 3 lipca br.

Premierze "Confessions II" towarzyszył projekt "CONFESSIONS II THE FILM", będący zwieńczeniem jej pracy - film dotyka tematów sławy, przemijania, surrealistycznej zabawy i popkultury. Projekt jest również pełen odniesień do różnych etapów kariery piosenkarki, od klubowej estetyki lat 80. po erę kultowego już krążka "Confessionss on a Dance Floor".

Jak widać, Madonna nie ma dość współprac ze znanymi nazwiskami branży muzycznej. Niedawno ponownie sięgnęła do materiału z "Confessions II" - tym razem na warsztat trafiła "Danceteria", do której nowej wersji artystka zaprosiła Charli xcx. Efektem współpracy gwiazd jest "Danceteria Afterhours, otwiera się w nowym oknie", której premiera miała miejsce 24 września br.

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