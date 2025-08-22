Dua Lipa urodziła się 22 sierpnia 1995 w Londynie. Od najmłodszych lat kochała muzykę i nic dziwnego, bo jej ojciec jest wokalistą zespołu rockowego ODA, który - jak twierdzi Dua - po dziś dzień jest dla niej największą inspiracją. Piosenkarka rozpoczęła karierę w wieku czternastu lat - zaczęła wrzucać na YouTube covery takich artystek jak Alicia Keys czy Christina Aguilera, co szybko przyciągnęło uwagę internautów. Kolorowy świat rozrywki nie był jednak zawsze łaskawy dla artystki.

Dua Lipa wylansowała masę hitów. "New Rules" było dopiero początkiem sukcesów

Szerszej publiczności Dua Lipa dała się poznać po wydaniu "New Rules" i "IDGAF", jednak to właśnie "New Love" było pierwszym ważnym krokiem w stronę rozgłosu. Po podpisaniu kontraktu z Warner Bros. Records, Lipa w 2015 roku wydała swój debiutancki singiel. W kolejnym roku zyskała uznanie dzięki "Hotter Than Hell" i "Blow Your Mind (Mwah)", za to dopiero w czerwcu 2017 roku Dua wydała swój debiutancki, długogrający krążek. Płyta znalazła się w pierwszej dziesiątce list przebojów w Australii, Belgii, Irlandii, Holandii, Nowej Zelandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. To właśnie "Future Nostalgia" pomogła fanom wokalistki przetrwać pandemię, zaś jej ostatni projekt, przy którym pomagał Tame Impala, "Radical Optimism", ma za zadanie głosić, że każde wyzwanie jest tak naprawdę szansą dla nas samych.

Krążek "Future Nostalgia" wypromował takie przeboje jak między innymi "Don't Start Now", "Hallucinate", "Love Again", "Break My Heart" czy chociażby uwielbiane przez fanów "Physical". Ostatni album piosenkarki, zatytułowany "Radical Optimism", zachęca do stawiania czoła swoim strachom i przeżywania życia w pełni. Single "Houdini", "Training Season" oraz "Illusion" z powodzeniem powiększyły dyskografię wokalistki, która w show-biznesie nie zawsze miała łatwo. Mówi się, że jej sukces wynika z lekcji, które na przestrzeni lat wyciągnęła.

Internet zmieszał Duę Lipę z błotem. "Czułam się upokorzona i skrzywdzona"

W 2018 roku Dua Lipa zmagała się ze sporym internetowym hejtem. Wszystko przez występ z utworem "One Kiss", który nie spotkał się z szacunkiem internautów. Ruchy wokalistki były wówczas przez nich opisywane jako "leniwe" i "wykonywane od niechcenia", a nawet żartobliwie porównywane do temperówki. W wywiadzie dla "The Guardian" Lipa wyznała, że musiała zrobić sobie przerwę od mediów społecznościowych po tym, jak nagranie z jej tańcem stało się memem i została zmieszana z błotem.

"Ludzie zrobili z mojego tańca mema, a potem, kiedy zdobyłam nagrodę Grammy dla 'Najlepszego Nowego Artysty', mówili: 'Ona na to nie zasługuje, nie ma żadnego znaczenia na scenie'" - powiedziała. "To było krzywdzące. To było upokarzające. Musiałam zrezygnować z używania Twittera. W oczach opinii publicznej zaczęłam zdawać sobie sprawę z tego, kim jestem jako artystka, jako performerka. To wszystko działo się, gdy miałam 22, 23 lata i wciąż dorastałam. Trzeba mieć twardą skórę. Trzeba być elastycznym. Potem [po wydaniu 'Don't Start Now'] udowodniłam im, że się mylili" - dodała Dua, wracając pamięcią do globalnego sukcesu, który osiągnęła mimo internetowych wyzwisk i drwin.

Dua Lipa jest w szczęśliwym związku z Callumem Turnerem. Para często podróżuje

30-letnia wokalistka jest w związku z 35-letnim aktorem Callumem Turnerem, znanym z filmów z serii "Fantastyczne zwierzęta" z uniwersum Harry'ego Pottera. W maju 2024 roku Dua oficjalnie potwierdziła swój nowy związek, udostępniając na Instagramie zdjęcie w objęciach aktora. Od tamtej pory zakochani często dzielą się w mediach społecznościowych wspólnymi chwilami, dalekimi podróżami i przygodami.

Pod koniec 2024 roku okazało się, że wokalistka przyjęła oświadczyny Turnera, co tylko podbudowało szczęśliwą relację pary.

